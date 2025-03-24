Переговоры России и США начались в Эр-Рияде

Переговоры дипломатических делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта начались в Саудовской Аравии. Встреча проходит в столице королевства Эр-Рияде. Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят безопасность судоходства в Черном море.

«Российско-американские переговоры по кризису на Украине стартовали в понедельник в саудовском Эр-Рияде»,— сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на своего корреспондента.

О старте переговоров также сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации. По данным ТАСС, встреча проходит в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде.

В воскресенье, 23 марта, председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин сообщил ТАСС, что российские делегаты прибыли в столицу Саудовской Аравии для участия в консультациях экспертных групп России и США. Российскую делегацию на переговорах возглавляют Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую делегацию представляют бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

Ожидается, что в ходе встречи в Эр-Рияде делегации РФ и США обсудят безопасность судоходства в Черном море. Агентство Reuters также сообщало, что на встрече стороны должны обсудить детали 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам, которое Москва и Киев поддержали после телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом 18 и 19 марта.

В интервью телеканалу «Звезда» господин Карасин заявил, что российская делегация направляется на переговоры с коллегами из США с «боевым и конструктивным» настроем. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф говорил, что Вашингтон рассчитывает на существенный прогресс в ходе встречи с делегацией Москвы в Эр-Рияде.

23 марта в Эр-Рияде прошла встреча американской и украинской делегаций. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров назвал встречу продуктивной. Стороны обсудили «ключевые моменты, включая энергетику», рассказал министр в соцсети X.

О том, какими могут быть итоги переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве США,— в материале «Ъ» «Третьим будет».

Анастасия Домбицкая