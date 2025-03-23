Уиткофф поделился ожиданиями США от предстоящих переговоров с Россией в Эр-Рияде

Вашингтон рассчитывает на существенный прогресс в ходе завтрашней встречи с делегацией Москвы в саудовском Эр-Рияде, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Он сделал акцент на развитии вопроса о прекращении огня по черноморским судам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стивен Уиткофф

Фото: Mark Schiefelbein / AP Стивен Уиткофф

Фото: Mark Schiefelbein / AP

«Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, больше прекращения огня по судам между обеими странами. И из этого естественным образом вытекает полное прекращение огня»,— рассказал господин Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде состоятся в понедельник, 24 марта. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны обсудят в первую очередь инициативу по безопасности судоходства в акватории Черного моря. Россию на встрече в Саудовской Аравии представят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Какими могут быть итоги переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве США — в материале «Ъ» «Третьим будет».