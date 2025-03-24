В Госдуме предложили убрать премиальные продукты из списка социально значимых

В Госдуме предложили пересмотреть список социально значимых товаров и исключить продукты, которые стали премиальными, сообщил депутат Госдумы Сергей Лисовский «Известиям». По его словам, так производители смогут стабилизировать цену базовых товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них. Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию»,— пояснил господин Лисовский изданию. Депутат уточнил, что по этому вопросу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) создаст рабочую группу.

В список социально значимых продуктов входит 24 позиции: несколько видов мяса, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, соль, черный чай, мука, хлеб, крупы, овощи и яблоки. Документ утвердили в 2010 году.

В марте этого года упали в цене куриное мясо и яйца. Производители связали это с искусственным давлением из-за того, что продукты числятся социально значимыми. Эксперты прогнозируют снижение рентабельности производства птицы с 16,54% в 2024-м до 10–12% к концу 2025 года.

Подробнее о ценах на курицу и яйца читайте в материале «Ъ».