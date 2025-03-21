В России упали оптовые цены на курятину

Как выяснил «Ъ», в марте средняя оптовая цена тушки бройлера в России составила 150 руб./кг, что на 9% ниже прошлогоднего уровня. Также снизились цены на куриное филе (на 7%, до 278 руб./кг), бедра (на 12%, до 116 руб./кг), крылья, окорочка и голень. Это связано с восстановлением рынка после эпидемии куриного гриппа в 2023 году и ростом производства птицы на 4,5% в начале 2025 года.

При этом потребление курятины снижается из-за перехода на свинину и сокращения спроса на колбасные изделия, где используется куриное мясо. Сезонное снижение цен также связано с Великим Постом, но ожидается восстановление спроса к майским праздникам.

Розничные цены на курятину год к году, однако, выросли на 2% (до 222,1 руб./кг). При этом оптовые цены год к году выросли на 1,7% (до 158,4 руб./кг). Цены на яйца также снизились: оптовые — на 13–17% (до 66–76,7 руб./десяток), розничные — на 12,7% (до 113 руб./десяток). Производители связывают это с давлением ритейлеров, которые, после включения яиц в перечень социально значимых продуктов, вынуждают снижать оптовые цены. Ритейлеры искусственное давление на цены отрицают. Эксперты прогнозируют снижение рентабельности производства птицы с 16,54% в 2024 году до 10–12% к концу 2025 года.

Подробнее читайте в материале «Курица оправилась от гриппа».