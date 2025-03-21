Курица оправилась от гриппа

На середину марта оптовые цены на курятину снизились на 7–23% в зависимости от части тушки, а стоимость яиц — на 13–17%. Это связано с восстановлением этого сегмента, серьезно пострадавшего два года назад от эпидемии куриного гриппа, отмечают эксперты. Однако в случае с мясом удешевление не коснулось розничного звена, цены там умеренно, но растут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из мониторинга аналитической компании NTech, на 16 марта средняя оптовая стоимость тушки бройлера на российском рынке составила 150 руб. за 1 кг, что на 9% ниже год к году. Также снизились цены на куриное филе (на 7% год к году, до 278 руб. за 1 кг), бедра (на 12%, до 116 руб.), крылья и окорочка (на 15%, до 175 руб. и 153 руб. соответственно), голень (на 23%, до 150 руб.).

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На снижение оптовых цен могло повлиять восстановление к концу 2024 года этого сегмента мясного рынка, пережившего в 2023 году эпидемию куриного гриппа, отмечает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. В начале текущего года наблюдается рост производства птицеводческой продукции — например, за этот период произведено 558,2 тыс. тонн птицы на убой, что на 4,5% больше год к году, сообщили “Ъ” в Минсельхозе.

Кроме того, добавляет директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев, в России снижается потребление курятины — покупатели переходят на свинину. Также, по его словам, сокращается потребление колбас, где куриное мясо используется в больших объемах. По данным аналитической компании «Нильсен», по итогам 2024 года продажи развесных колбасных изделий в натуральном выражении снизились на 1,6% год к году. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает текущее снижение оптовых цен сезонным, так как в христианский Пост потребление этой продукции сокращается в среднем на 2–5%, но потом быстро восстанавливается в том числе к майским праздникам в связи с началом сезона дач, шашлыков и барбекю.

Несмотря на снижение оптовых цен, розничные не демонстрируют такой динамики.

По данным, предоставленным “Ъ” Минсельхозом, в рознице по состоянию на 19 марта куриное мясо продавалось в среднем по 222,1 руб. за 1 кг, что на 2% выше год к году. В то же время производители продают ритейлерам свою продукцию по 158,4 руб. за 1 кг, что на 1,7% выше год к году.

Снижаются цены и на яйца: их оптовая стоимость на 11-ю неделю текущего года, по данным ассоциации «Руспродсоюз», составила от 66 до 76,7 руб. за десяток в зависимости от категории, что меньше на 13–17,1% год к году. При этом в рознице яйца продаются в среднем по 113 руб. за десяток, что на 12,7% ниже год к году, добавляют в ассоциации. Эти подсчеты подтверждаются и данными Минсельхоза, где добавили, что оптовые цены на яйца подешевели за год на 13–17% год к году в зависимости от категории.

Среди причин падения цен на яйца производители называют в том числе действия ритейлеров. Из внутреннего письма главы Росптицесоюза Галины Бобылевой (копия есть у “Ъ”) следует, что организация уведомила об этом Минсельхоз. Росптицесоюз пишет, что федеральными властями в феврале яйца включены в перечень социально значимых продуктов, поэтому торговые сети вынуждают производителей снижать оптовые цены на них. В организации опасаются, что это приведет к резкому снижению рентабельности птицеводческого бизнеса. В Минсельхозе подтвердили “Ъ” получение обращения Росптицесоюза и рассмотрят его в установленном порядке.

По оценкам партнера консалтинговой компании Neo Альбины Корягиной, при сохранении текущих издержек производства птицы рентабельность бизнеса снизится с 16,54% на январь—сентябрь 2024 года до 10–12% к концу 2025 года, при производстве яиц — с 35,81% до 25–30%. Председатель президиума АКОРТ (объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов настаивает, что в рознице не отмечает каких-либо искусственно созданных условий для снижения цен.

Владимир Комаров