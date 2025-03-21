В России упали оптовые цены на яйца

Как выяснил «Ъ», оптовые цены на яйца в России на 11-й неделе 2024 года составили от 66 до 76,7 руб. за десяток в зависимости от категории, что на 13–17,1% ниже, чем годом ранее. В рознице яйца продаются в среднем по 113 руб. за десяток, что на 12,7% меньше, чем в прошлом году. Эти данные подтверждаются как ассоциацией «Руспродсоюз», так и Минсельхозом. Также в марте средняя оптовая цена тушки бройлера в России составила 150 руб./кг, что на 9% ниже прошлогоднего уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Среди причин снижения цен производители называют действия ритейлеров. Росптицесоюз направил обращение в Минсельхоз, предупреждая, что включение яиц в перечень социально значимых продуктов вынуждает производителей снижать оптовые цены. Это, по мнению организации, может привести к резкому падению рентабельности птицеводческого бизнеса.

Эксперты прогнозируют снижение рентабельности производства птицы с 16,54% до 10–12% к концу 2025 года, а производства яиц — с 35,81% до 25–30%. В то же время представители ритейла, включая председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, отрицают искусственное давление на цены.

Подробнее о ценах на курицу и яйца читайте в материале «Курица оправилась от гриппа».