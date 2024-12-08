Орловским студенткам будут платить по 100 тысяч рублей при беременности

С 1 января 2025 года правительство Орловской области начнет выплачивать по 100 тыс. руб. студенткам, вставшим на учет по беременности. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты региона.

Получить средства смогут студентки очной формы обучения, проживающие в Орловской области. Для этого им необходимо будет обратиться в местные органы соцзащиты. В департаменте подчеркнули, что меры направлены на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и «обеспечение достойного качества жизни семей региона».

Ранее аналогичные инициативы были приняты в Хабаровском крае. Депутаты региона одобрили выплаты для студенток очной формы обучения, ставших мамами. В Карелии также приняли законопроект о единовременных выплатах для студенток до 25 лет, родивших ребенка. Минобрнауки уже поддержало предложение о пособии беременным студенткам.

Егор Якимов