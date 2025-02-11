Борьба с абортами принесла плоды
Число прерываний беременности резко сократилось
За последние десять лет в России более чем в три раза сократилось число абортов, заявили в Минздраве. Ведомство считает, что устойчивый тренд сложился благодаря психологическому консультированию женщин, желающих прервать беременность, и их «мотивационному» анкетированию в клиниках. Основная причина в том, что россиянки стали чаще использовать средства контрацепции, считает демограф Алексей Ракша. Эксперт считает, что для сохранения тренда нужны дополнительные меры поддержки от государства.
Крестный ход с молитвой о прекращении абортов, организованный движением «Воины жизни», 1 октября 2023 года
Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ
На тенденцию снижения числа абортов в России обратила внимание директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко, выступая на заседании комитета Совета федерации по социальной политике. По ее сведениям, количество прерываний беременностей сократилось в 3,5 раза за 10 лет. Точных данных за 2024 год госпожа Шешко не привела, однако согласно подсчетам Росстата, если в 2013 году было произведено 1 млн абортов, то в 2023 году — 467,5 тыс. (см. график).
Елена Шешко назвала «стойкое снижение числа абортов» результатом «совместной работы» Минздрава и регионов.
В качестве примера она привела специальные «речевые модули», которые министерство разработало в 2023 году для акушеров-гинекологов. Они используются во время консультаций женщин, раздумывающих о прерывании беременности. Модули представляют собой, по сути, инструкции с готовыми фразами, которые врачам следует использовать в разговоре с пациентками. Ведомство не рекомендует, в частности, говорить, что женщина поступает неправильно (решая прервать беременность), но советует объяснить, что «быть молодой мамой — это здорово» и что «наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни».
Другой пример, который привела Елена Шешко,—специальные консультации для женщин, желающих прервать беременность, и их «мотивационное» анкетирование. Опросы были внедрены в середине 2023 года. Обратившихся к гинекологу женщин просят ответить на вопросы, в частности, о причинах принимаемого решения, отношениях с партером и социальном положении. По итогам анализа анкеты сотрудники больницы передают пациентке брошюру, где перечислены федеральные и региональные меры поддержки, в том числе для матерей-одиночек и малообеспеченных семей (пособия, бесплатное детское питание, программы по обеспечению жильем и т. д.)
Напомним, что еще в 2011 году вместе с принятием закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» Госдума ввела понятие «неделя тишины». Согласно этой норме, женщинам, решившимся на прерывание беременности, дается семь дней на размышление. В 2020 году вступил в силу приказ Минтруда об оказании в медучреждениях правовой и психологической помощи беременным в трудной жизненной ситуации. В 2023 году Минздрав утвердил стандарт медпомощи при прерывании беременности. Документ закрепляет лабораторные и инструментальные исследования, которые нужно проводить перед абортом, а также обязательные консультации у психолога.
Независимый демограф Алексей Ракша называет тенденцию сокращения числа абортов «непрерывной, устойчивой и быстрой», отметив, что она наблюдается с 1988 года.
Основная причина, по его словам, это более широкое распространение средств контрацепции среди женщин. Доступ к качественным медицинским услугам и контрацепции играет ключевую роль и в снижении числа нежелательных беременностей и росте желанных, подтверждает репродуктолог, акушер-гинеколог Виктория Шустова. «Однако для устойчивого роста рождаемости также необходимы комплексные меры, включая улучшение условий для воспитания детей, развитие инфраструктуры и поддержку семейной политики»,— говорит она. Алексей Ракша считает, что снижение числа абортов будет продолжаться, но уже не так динамично.
Между тем Елена Шешко заявила о проблеме, которая будет мешать повышению рождаемости в ближайшие годы: сейчас, по ее данным, в стране насчитывается 34,3 млн женщин репродуктивного возраста, тогда как еще в 2020 году их было 35 млн. Это привело к тому, что суммарный коэффициент рождаемости (показатель Росстата) в 2023 году опустился до 1,41 рождения на одну женщину. В 2020 году он составлял 1,5. «Мы пока не можем сказать, какой он у нас в 2024 году, но мы понимаем: тенденции не самые благополучные были в этом году не только в РФ, но и во всем мире»,— признала госпожа Шешко.
Повысить рождаемость помогли бы выплаты, начиная со второго ребенка, считает Алексей Ракша. Сейчас, напомним, размер маткапитала за первого ребенка составляет 676,3 тыс. руб., за второго — 217,4 тыс. руб. Эксперт считает, что сумма должна быть увеличена до стоимости «комнаты в одной квартире». «Сейчас это никак не меньше, чем полтора миллиона рублей, а лучше два и более. Если бы за вторых и за третьих детей платили такие суммы, то рождаемость в России поднялась бы процентов на 15 и наша страна стала бы лидером по этому показателю в Европе и одним из лидеров среди развитых стран»,— указывает он.