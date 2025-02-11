Борьба с абортами принесла плоды

За последние десять лет в России более чем в три раза сократилось число абортов, заявили в Минздраве. Ведомство считает, что устойчивый тренд сложился благодаря психологическому консультированию женщин, желающих прервать беременность, и их «мотивационному» анкетированию в клиниках. Основная причина в том, что россиянки стали чаще использовать средства контрацепции, считает демограф Алексей Ракша. Эксперт считает, что для сохранения тренда нужны дополнительные меры поддержки от государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крестный ход с молитвой о прекращении абортов, организованный движением «Воины жизни», 1 октября 2023 года

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Крестный ход с молитвой о прекращении абортов, организованный движением «Воины жизни», 1 октября 2023 года

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

На тенденцию снижения числа абортов в России обратила внимание директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко, выступая на заседании комитета Совета федерации по социальной политике. По ее сведениям, количество прерываний беременностей сократилось в 3,5 раза за 10 лет. Точных данных за 2024 год госпожа Шешко не привела, однако согласно подсчетам Росстата, если в 2013 году было произведено 1 млн абортов, то в 2023 году — 467,5 тыс. (см. график).

Елена Шешко назвала «стойкое снижение числа абортов» результатом «совместной работы» Минздрава и регионов.

В качестве примера она привела специальные «речевые модули», которые министерство разработало в 2023 году для акушеров-гинекологов. Они используются во время консультаций женщин, раздумывающих о прерывании беременности. Модули представляют собой, по сути, инструкции с готовыми фразами, которые врачам следует использовать в разговоре с пациентками. Ведомство не рекомендует, в частности, говорить, что женщина поступает неправильно (решая прервать беременность), но советует объяснить, что «быть молодой мамой — это здорово» и что «наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни».

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Другой пример, который привела Елена Шешко,—специальные консультации для женщин, желающих прервать беременность, и их «мотивационное» анкетирование. Опросы были внедрены в середине 2023 года. Обратившихся к гинекологу женщин просят ответить на вопросы, в частности, о причинах принимаемого решения, отношениях с партером и социальном положении. По итогам анализа анкеты сотрудники больницы передают пациентке брошюру, где перечислены федеральные и региональные меры поддержки, в том числе для матерей-одиночек и малообеспеченных семей (пособия, бесплатное детское питание, программы по обеспечению жильем и т. д.)

Напомним, что еще в 2011 году вместе с принятием закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» Госдума ввела понятие «неделя тишины». Согласно этой норме, женщинам, решившимся на прерывание беременности, дается семь дней на размышление. В 2020 году вступил в силу приказ Минтруда об оказании в медучреждениях правовой и психологической помощи беременным в трудной жизненной ситуации. В 2023 году Минздрав утвердил стандарт медпомощи при прерывании беременности. Документ закрепляет лабораторные и инструментальные исследования, которые нужно проводить перед абортом, а также обязательные консультации у психолога.

Независимый демограф Алексей Ракша называет тенденцию сокращения числа абортов «непрерывной, устойчивой и быстрой», отметив, что она наблюдается с 1988 года.

Основная причина, по его словам, это более широкое распространение средств контрацепции среди женщин. Доступ к качественным медицинским услугам и контрацепции играет ключевую роль и в снижении числа нежелательных беременностей и росте желанных, подтверждает репродуктолог, акушер-гинеколог Виктория Шустова. «Однако для устойчивого роста рождаемости также необходимы комплексные меры, включая улучшение условий для воспитания детей, развитие инфраструктуры и поддержку семейной политики»,— говорит она. Алексей Ракша считает, что снижение числа абортов будет продолжаться, но уже не так динамично.

Между тем Елена Шешко заявила о проблеме, которая будет мешать повышению рождаемости в ближайшие годы: сейчас, по ее данным, в стране насчитывается 34,3 млн женщин репродуктивного возраста, тогда как еще в 2020 году их было 35 млн. Это привело к тому, что суммарный коэффициент рождаемости (показатель Росстата) в 2023 году опустился до 1,41 рождения на одну женщину. В 2020 году он составлял 1,5. «Мы пока не можем сказать, какой он у нас в 2024 году, но мы понимаем: тенденции не самые благополучные были в этом году не только в РФ, но и во всем мире»,— признала госпожа Шешко.

Повысить рождаемость помогли бы выплаты, начиная со второго ребенка, считает Алексей Ракша. Сейчас, напомним, размер маткапитала за первого ребенка составляет 676,3 тыс. руб., за второго — 217,4 тыс. руб. Эксперт считает, что сумма должна быть увеличена до стоимости «комнаты в одной квартире». «Сейчас это никак не меньше, чем полтора миллиона рублей, а лучше два и более. Если бы за вторых и за третьих детей платили такие суммы, то рождаемость в России поднялась бы процентов на 15 и наша страна стала бы лидером по этому показателю в Европе и одним из лидеров среди развитых стран»,— указывает он.

Наталья Костарнова