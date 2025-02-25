Естественная убыль пошла в рост

По итогам 2024 года естественная убыль населения России составила 596,2 тыс. человек, свидетельствуют опубликованные данные Росстата. По сравнению с итогом 2023 года показатель увеличился на 20,4% (с 495,3 тыс.). Отметим, что естественная убыль населения выросла впервые с момента прохождения пика пандемии коронавируса — в 2021 году она превысила 1 млн человек, в 2022-м сократилась до 599,6 тыс. (то есть практически столько же, как и в 2024 году).

Как следует из данных Росстата, показатель естественной убыли вырос из-за того, что количество рождений в РФ снизилось, а смертей при этом — выросло. Так, число умерших в РФ в прошлом году выросло на 3,3% относительно 2023-го — до 1,819 млн человек с 1,760 млн.

Число родившихся же в 2024 году детей, согласно Росстату, сократилось на 3,4% — до 1,222 млн с 1,265 млн в 2023 году. Отметим, что сокращение числа рождений продолжается, несмотря на рост инвестиций государства в различные демографические мероприятия. Так, ежегодно индексируется размер материнского капитала, в 2023 году у матерей в декрете появилась возможность выйти на работу и продолжать получать пособие по уходу за ребенком. Впрочем, потенциал монетарных мер поддержки рождаемости, по наблюдениям демографов, все равно ограничен — особенно если число женщин в детородном возрасте снижается.

Коэффициент рождаемости (число родившихся в расчете на 1 тыс. человек населения) в РФ снизился в 2024 году до 8,4 с 8,7 по итогам 2023 года. В «тройку» регионов с наибольшим спадом рождаемости вошли Еврейская автономная область (минус 16%), Калмыкия (минус 12%) и Алтай (минус 10%). Прирост при этом зафиксирован в семи субъектах РФ. Это Дагестан (3%), Чечня (2,9%), Кабардино-Балкария (2,4%), Ингушетия (1,5%), Северная Осетия (0,7%), Адыгея (0,3%) и Крым (0,2%).

В итоге, по предварительной оценке Росстата, численность населения России на начало 2025 года снизилась до 146,028 млн человек со 146,151 млн на начало 2024-го. Поясним, что служба дает свои оценки без учета четырех новых регионов — сбор статистических данных в соответствии с требованиями методологии Росстата в них пока не налажен.

Анастасия Мануйлова