Беременным нижегородским студенткам выплатят по 100 тысяч рублей

В Нижегородской области беременные студентки, обучающиеся по очной форме, смогут получить единовременные выплаты по 100 тыс. руб. По данным областного правительства, срок беременности у претенденток на выплату должен быть не менее 12 недель.

Дата постановки на учет по беременности в нижегородском медицинском учреждении должна быть не ранее 1 января 2025 года. Право на получение выплаты сохраняется до рождения ребенка.

Для получения выплаты студентка должна иметь постоянную или временную регистрацию Нижегородской области.

Заявление на получение выплаты можно подать в управлении соцзащиты по месту жительства или по месту нахождения образовательной организации. В ближайшее время появится возможность подать заявление через МФЦ и на «Госуслугах».

Андрей Репин