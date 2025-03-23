В секторе Газа убит еще один член политбюро «Хамаса»

В результате удара по сектору Газа со стороны Израиля погиб член политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаил Бархум, передает телеканал Al Arabiya. Он руководил финансовым сектором движения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила об убийстве «ключевого террориста» движения, но не назвала его имени. «Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла точный удар по ключевому террористу террористической организации ХАМАС, который действовал внутри комплекса больницы Нассер»,— говорится в сообщении ЦАХАЛа в Telegram.

«Хамас» гибель Исмаила Бархума не подтверждала. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что израильские военные нанесли удар по крупнейшей больнице на юге анклава. Один человек погиб, есть раненые.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия. 20 марта ЦАХАЛ начал новую наземную операцию. На следующий день израильская армия отчиталась об убийстве одного из начальников военной разведки «Хамаса». В ночь на 23 марта палестинские СМИ сообщили о гибели члена политбюро движения Салаха Аль-Бардавиля.

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