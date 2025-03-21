ЦАХАЛ сообщил об убийстве одного из начальников военной разведки «Хамаса»

ЦАХАЛ и спецслужба ШАБАК нанесли удар, в результате которого был убит глава военной разведки «Хамаса» на юге сектора Газа Усаму Табаша, заявила пресс-служба израильской армии. Погибший также был руководителем отдела наблюдения и целеуказания палестинского движения, сообщили в ЦАХАЛ.

«Табаш, опытный террорист, был важным источником информации и занимал ряд высоких должностей в организации... На протяжении многих лет он был вовлечен в террористическую деятельность и руководство терактами, включая теракт-самоубийство, совершенный в 2005 году на перекрестке Гуш-Катиф в секторе Газа, в результате которого погиб сотрудник ШАБАК Одет Шарон»,— утверждает пресс-служба ЦАХАЛа.

Усама Табаш был ответственен за разработку военной стратегии «Хамас» на земле и координировал разведывательные действия террористической организации на юге Газы, сообщил ЦАХАЛ. Отмечается, что его убийство — «продолжение удара по разведывательным возможностям» «Хамаса» и его попыткам нанести ответный удар силам ЦАХАЛ в регионе.

17 марта Израиль возобновил военные действия в секторе Газа после двух месяцев перемирия. Целью ударов израильские власти назвали командиров «Хамаса».

Подробности — в материале «Армия Израиля спустилась на землю».