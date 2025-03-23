Советник Нетаньяху: США пообещали Израилю «безоговорочную поддержку»

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе положение израильских заложников в плену у палестинского движения «Хамас», а также возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио и Биньямин Нетаньяху

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Марко Рубио и Биньямин Нетаньяху

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Как сообщил Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram канале, американский госсекретарь пообещал «полную и безоговорочную поддержку» Израилю и его политике со стороны Соединенных Штатов.

18 марта ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) возобновила удары по сектору Газа, 20 марта израильские ВС начали наземные операции в анклаве. Причиной этого стал отказ «Хамаса» выдавать всех заложников до перехода на второй этап сделки о прекращении огня. Движение возложило ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамасу'' не дают залечить раны».