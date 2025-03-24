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Коммерсантъ FM
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Минтранс рассматривает введение «периода охлаждения» для возврата билетов

Российские перевозчики могут ввести «период охлаждения» для пассажиров, позволяющий им бесплатно отменять или переоформлять билеты на поезда и самолеты в течение определенного времени после покупки. Инициативу, предложенную Союзом пассажиров, Минтранс направил на оценку ОАО РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Согласно предложению, пассажиры смогут исправлять ошибки в данных, дате или направлении поездки в течение нескольких дней или часов, в зависимости от времени покупки. По оценкам Союза пассажиров, доля людей, совершающих ошибки при покупке, составляет всего 2-3%, и внедрение «периода охлаждения» не окажет значительного влияния на экономику перевозчиков.

Однако эксперты предупреждают о возможных злоупотреблениях со стороны перекупщиков и увеличении числа возвратов билетов за день-два до вылета, что может привести к росту цен на билеты для всех пассажиров. В настоящее время правила позволяют пассажирам бесплатно исправлять до двух ошибок в билетах, но в случае превышения этого лимита необходимо оплачивать сбор за переоформление.

Представители авиакомпаний и Минтранса воздержались от комментариев, однако отмечают, что сбор позиций перевозчиков продолжается. Эксперты подчеркивают, что внедрение «периода охлаждения» потребует изменений в системах бронирования, что также повлечет дополнительные расходы.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Тяните билет».

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