Тяните билет

Перевозчикам предложили ввести «период охлаждения» при покупке билетов на поезда и самолеты. По данным “Ъ”, идею Союза пассажиров Минтранс попросил оценить ОАО РЖД и авиакомпании. По оценкам объединения, доля пассажиров, которые совершают ошибки при выборе даты или направления, не превышает 3% и право на бесплатное переоформление или отказ от билета не обрушит экономику перевозок. Но собеседники “Ъ” в отрасли отмечают, что бесплатные возвраты в случае внедрения инструмента возрастут или обернутся злоупотреблениями перекупщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Минтранс в середине марта попросил ОАО РЖД и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) оценить предложение внедрить «период охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты. С инициативой проработать поправки к Воздушному кодексу и Уставу железнодорожного транспорта выступил Союз пассажиров, который ранее обратился с ней в Госдуму и аппарат правительства, подтвердил “Ъ” председатель организации Кирилл Янков.

Как указано в письме союза (есть у “Ъ”), идея в том, чтобы пассажиры получили бесплатную возможность исправить ошибки, например, в выборе данных пассажира, даты или направления в течение определенного времени. Продолжительность такого периода может различаться в зависимости от глубины продажи. Так, для билета, купленного за месяц до поездки, она могла бы составлять несколько суток, а для купленного в день отправления — 30 минут после покупки, если до вылета или отправления поезда осталось более двух часов.

Целесообразность и актуальность данного предложения увеличиваются на фоне роста числа пассажиров, самостоятельно покупающих билеты без посредников в виде агентств и авиакасс, говорит господин Янков. В основу идеи легла практика «периода охлаждения», успешно применяемая сегодня в кредитовании и страховании, добавил он.

Доля совершающих ошибки пассажиров, по оценке организации, не превышает 2–3%. «В таком масштабе возможность возврата билетов не окажет влияния на экономику перевозчиков»,— отмечает Кирилл Янков. Сейчас, по его словам, авиакомпании получают некоторую прибыль от ошибок пассажиров при переоформлении на новую дату или маршрут, «но это неправильная практика».

Сегодня по правилам перевозок пассажиры могут бесплатно исправить до двух ошибок в билете: в паспортных данных и ФИО. В ОАО РЖД саму инициативу оценивать не стали, но напомнили, что уже сейчас билеты можно переоформить. Если стоимость нового билета выше стоимости первоначального, то с пассажира взимается разница, если ниже — возвращается. Если ошибок в билете больше двух, пассажиру необходимо переоформить билет в билетной кассе и оплатить сбор за переоформление в 222,7 руб.

Согласно Воздушному кодексу, авиапассажир может вернуть билеты бесплатно в случае документального подтверждения болезни его или близких родственников. В остальных случаях авиакомпании могут взымать доплату за обмен или возврат билетов в соответствии со своими тарифными политиками. Так, у «Аэрофлота» на международных рейсах это стоит €46, на внутренних направлениях — 2,8 тыс. руб.

В АЭВТ и Минтрансе воздержались от комментариев. Близкий к министерству источник “Ъ” уточнил, что сбор позиций перевозчиков еще продолжается. “Ъ” направил запрос в группу «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, RedWings, Azur Air и другим перевозчикам.

Собеседник “Ъ” в АЭВТ считает, что «при кажущейся привлекательности заботы о пассажирах» предложение «периода охлаждения» чревато рядом рисков. В первую очередь это угроза всплеска возвратов билетов за день-два до вылета. Недополученную прибыль перевозчики будут вынуждены закладывать в стоимость общих тарифов, полагает он: «И всем пассажирам придется доплачивать за невнимательность других». Близкий к Минтрансу собеседник “Ъ” также видит угрозу появления злоупотреблений на рынке в виде спекулянтов и перекупщиков. Еще один источник “Ъ” в крупной авиакомпании отметил, что внедрение «периода охлаждения» потребует изменений в работе систем бронирования, чтобы отслеживать, когда пассажир приобрел билет и до какого срока может его вернуть или изменить. «Это тоже расходы, которые вряд ли оплатят авторы популистских инициатив»,— добавил он.

Институт невозвратных тарифов вводился именно для того, чтобы перевозчики могли гарантировать загрузку рейса и минимизировать цены на билеты, напоминает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «Авиакомпании снижают цены на такие билеты ради гарантии, что эти кресла не полетят пустыми»,— говорит он. Авиакомпании предусматривают отсутствие на каждом рейсе нескольких пассажиров, среди которых есть и оформившие билет ошибочно, отмечает глава портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин, «и перевозчики могут заработать на перепродаже освободившегося места». Если же все пассажиры смогут переоформлять билеты, то цена перевозки вырастет для всех, резюмирует он

Масштаб проблемы «ошибок пассажира» преувеличен и не требует внесения поправок в законодательство, полагает господин Гусаров. «Конечно, такие случаи бывают, и, наверное, некий пассажир может ошибиться между Архангельском и Астраханью, июнем и июлем»,— отмечает он. Но подобные частные случаи не должны препятствовать свободе договора в сделках купли-продажи и отменять ответственность покупателя в невозвратных категориях, таких как невозвратные билеты или лекарственные препараты.

Айгуль Абдуллина