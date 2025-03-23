Мэр Стамбула оказался под арестом

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован, суд поддержал требование прокуратуры. Турецкие телеканалы тем временем прекратили прямые трансляции с протестов. 22 марта в стране вновь прошли акции в поддержку главного политического оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана. Оппозиция заявляет об 1 млн участников только в Стамбуле. В рамках расследования дела задержаны еще 18 человек, девятерых подозреваемых освободили. Экрем Имамоглу, считавшийся главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах, был задержан 19 марта. Его допрос длился пять часов. Политик обвиняется в растратах, взяточничестве, отмывании денег и сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана террористической. По делу также проходят более 100 человек, включая сотрудников мэрии, бизнесменов и журналистов. Сам Имамоглу обвинения отверг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emrah Gurel / AP Фото: Emrah Gurel / AP

Митинги в поддержку политика прошли более чем в 50 провинциях Турции. В крупных городах, включая Анкару и Измир, полиция применяла слезоточивый газ и водометы. Сообщается о задержании более 300 человек. Три телеканала, в том числе CNN Turk, прекратили прямые включения с протестов. Высший совет по радио и телевидению ранее грозил лишить лицензии СМИ, «ведущие вещание вне рамок закона». Кадры с улиц продолжает публиковать частный телеканал Halk TV. Осторожную поддержку протестующим начали высказывать и соратники Эрдогана, рассказал журналист из Стамбула Абдуррахман Камбуроглу:

«Есть арестованные, также были стычки. Каждый шаг и каждое решение так или иначе будет обострять ситуацию. Протестующие верят в то, что все эти меры незаконны. Даже поступала информация, что бывший президент Абдулла Гюль тоже высказал свое недовольство, а это соратник самого Эрдогана. Те, кто смотрят на происходящее, понимают, что это никому не принесет добра. Есть мнение, что принятое решение о задержании мэра негативно скажется на рейтинге президента и правящей партии. Помимо всего этого, избиратели это воспринимают как вызов им самим.

Они считают, что Экрем Имамоглу был избран демократическим путем, а теперь их голоса крадут, ни во что не ставят их мнение и не уважают их выбор».

По 116-й статье Конституции, Эрдоган не может избираться на третий срок, если во время второго парламент не объявит досрочные выборы. Однако на данный момент действующему президенту не хватает голосов в парламенте для принятия такого решения. Республиканская партия, в которой состоит арестованный Имамоглу, считается главной оппозиционной силой в стране и занимает второе место по числу мест в парламенте. Поэтому арест мэра Стамбула — это попытка получить политическое большинство для проведения досрочных выборов, считает доцент Института стран Азии и Африки МГУ и руководитель программы востоковедных исследований МГИМО Павел Шлыков: «Что касается перспектив нынешнего протеста, то он достаточно опасен для действующей власти. Таким образом отсекается перспектива Экрема Имамоглу масштабного участия в политической жизни страны. Сейчас оппозиция старается учесть ошибки, которые были допущены в ходе процессов 2013 года. Власти, в свою очередь, тоже активно вспоминают события тех лет, причем не просто на уровне риторики, а на уровне конкретных законодательных и процессуальных инициатив.

Власти торопятся, и спешка в отношении Экрема Имамоглу тоже объяснима.

Впервые в истории Турции партия инициировала праймериз по кандидатуре, выдвигаемой на выборы президента. Народная республиканская партия должна была их изначально провести, и на них был один зарегистрированный лидер, как раз Экрем Имамоглу. Его поддержало большое количество депутатов, и он выглядел абсолютным фаворитом на предварительных выборах кандидата в президенты. Вместе с тем Турция — страна, где выборы редко проходят в намеченный срок, чаще они досрочные. Начиная с первой конкурентной кампании 1946 года, они тоже проходили раньше срока, это было сделано для того, чтобы оппозиция не могла хорошенько к ним подготовиться. И не исключено, что следующие президентские выборы тоже пройдут не в 2028-м, а раньше».

СМИ пишут, что всего по делу о коррупции и связях с террористами прокуратура Стамбула потребовала арестовать более 60 человек. В ближайшее время должны пройти праймериз Народно-республиканской партии, на которых она должна была выдвинуть Имамоглу своим кандидатом на президентских выборах в 2028-м. Как пишет Bloomberg, когда начались митинги лира обрушилась на 10%, обновив рекордный минимум по отношению к доллару. Центральный банк Турции для поддержания курса валюты с 19-го по 21 марта провел интервенции на рынке на $26 млрд, подсчитал телеканал Haberturk.

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Александра Абанькова, Андрей Дубков