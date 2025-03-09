Российские войска взяли под контроль населенный пункт Константинополь в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны России. Село находится в Великоновоселковском районе ДНР.

В освобождении Константинополя принимали участие подразделения группировки войск «Восток». Бойцы также нанесли поражения формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив.

По сообщению министерства, потери ВСУ составили более 145 военнослужащих, бронемашина и три артиллерийских орудия, включая САУ «Krab» польского производства.

С начала месяца бойцы «Восточной» группировки взяли под контроль населенные пункты Скудное, Бурлацкое и Привольное Донецкой Народной Республики. По оценке Минобороны, потери украинской армии на данном участке составили более 1,2 тыс. человек.