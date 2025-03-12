Армия России взяла под контроль села Новомарково и Днепроэнергия в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщило Минобороны.

Ранее сегодня оборонное ведомство заявило, что подразделения группировки войск «Север» освободили на курском направлении еще пять населенных пунктов. Среди них — Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Кроме того, сегодня комбат из группировки «Север» сообщил «РИА Новости», что российский флаг был поднят у администрации Суджи. Центр города был отбит у ВСУ.

Накануне армия России заняла 12 населенных пунктов в Курской области, как сообщали в Минобороны. Речь идет об Агрономе, Богдановке, Бондаревке, Дмитрюкове, Зазулевке, Ивашковском, Колмакове, Кубаткине, Мартыновке, Михайловке, Правде и Южном.