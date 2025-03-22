Штайнмайер внес поправки в конституцию ФРГ для финансирования армии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал ранее утвержденный парламентом закон о поправках к конституции. Благодаря изменениям немецкое правительство планирует значительно увеличить расходы на оборону страны, сообщает NTV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Фото: Ebrahim Noroozi / Pool / Reuters Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Фото: Ebrahim Noroozi / Pool / Reuters

В Германии действует так называемый долговой тормоз. Это механизм, не позволяющий увеличить размер госдолга сверх лимита 0,35% ВВП. Согласно поправкам, действие закона не будет распространяться на расходы, связанные с обороной и безопасностью страны. Таким образом, власти смогут брать больше кредитов для укрепления армии.

Правительство ФРГ намерено учредить специальный фонд до €500 млрд. Его денежные средства будут направлены на ремонт или замену устаревшей военной инфраструктуры.

21 марта Бундесрат согласовал поправки к конституции. Инициатива получила 53 голоса из 69. Против поправок выступили земельные правительства, возглавляемые «Союзом Сары Вагенкнехт» и Свободной демократической партией Германии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Немецкую оборону переводят на безлимитный тариф».