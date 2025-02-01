Белый дом заявил о важности проведения выборов на Украине
Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сказал, что Белый дом поддержал бы решение Украины провести выборы. По его словам, они могли бы пройти до конца 2025 года, особенно в случае перемирия с Россией.
«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться»,— сказал Кит Келлон Reuters.
Источники Reuters также сообщили, что Белый дом обсуждал возможность подтолкнуть Киев к проведению выборов в рамках возможного перемирия с Россией. Последние президентские выборы проходили на Украине в 2019 году. После начала боевых действий они были отменены из-за действия военного положения.