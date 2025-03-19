США и Россия обсуждают мораторий на удары в Черном море

Россия и США прорабатывают мораторий на удары по военным кораблям и гражданским судам в Черном море, cообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Провести переговоры по этому вопросу решено по итогам телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В эфире Bloomberg TV Стив Уиткофф напомнил, что пока достигнута договоренность о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. «Также работаем над мораторием на удары по военным и гражданским кораблям в Черном море, грузовым судам с зерном и такими вещами»,— сказал господин Уиткофф. «Челночная дипломатия сложна, трудна, однако мы на всех уровнях двигаемся туда и обратно, добиваясь от обеих сторон прекращения огня и окончания этой войны»,— подчеркнул он.

Предложение об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре Дональд Трамп обсудил с Владимиром Путиным 18 марта, после чего российский президент «сразу дал» военным соответствующую команду, cообщал Кремль. При этом для полного прекращения боевых действий российская сторона выдвинула несколько условий, среди которых прекращение военной помощи Украине и передачи ей разведывательных данных.

О разговоре лидеров США и России — в материале «Ъ» «Договорились».

Лусине Баласян