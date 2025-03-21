Минобороны Германии не отказывается от закупок американских истребителей F-35

Германия не планирует отказываться от планов по закупкам американских истребителей F-35. Об этом сегодня, 21 марта, сообщил представитель Министерства обороны Германии Митко Мюллер. Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что будущее сделки вызывает вопросы на фоне расхождений между администрацией президента США Дональда Трампа и европейскими государствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marco Garcia / Reuters Фото: Marco Garcia / Reuters

«Мы продолжаем реализацию проекта»,— заверил представитель Министерства обороны Германии Митко Мюллер (цитата по AFP). «Никакого кризисного совещания не планируется ни сегодня, ни в будущем»,— добавил он, комментируя сообщения о том, что в Германии эксперты могут собраться на экстренное совещание по вопросам безопасности.

Накануне, 20 марта, газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что министр обороны Германии Борис Писториус рассматривает возможность проведения встречи экспертов по вопросам безопасности, связанным с реактивными самолетами и другими системами американского производства.

В начале марта глава оборонно-космического подразделения европейской корпорации Airbus Михаэль Шелльхорн говорил, что призывал правительство Германии закупать вооружение у европейских оборонных компаний, а не у США. По некоторой информации, убедить немецкого канцлера приобрести французскую систему ПВО SAMP/T вместо американской Patriot и истребители Rafale вместо F-35 пытался и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В конце 2024 года обозреватель портала Responsible Statecraft Дэн Грейзер пришел к выводу, что программа по производству в США истребителей пятого поколения F-35 потерпела неудачу. По словам обозревателя, несмотря на высокие ожидания от F-35 как важного элемента американской системы обороны, с годами программа вызывает вопросы об эффективности и целесообразности. Аналогичного мнения придерживается предприниматель Илон Маск, который ранее также критиковал эту программу, назвав ее неэффективной.

20 февраля 2006 года был выпущен предсерийный экземпляр истребителя F-35A для американских ВВС, первый полет состоялся 15 декабря того же года. В июне 2008 года был представлен предсерийный вариант для морской пехоты F-35B, а в июне 2010 года — палубный вариант F-35C. В феврале 2018 года вице-адмирал Мэт Уинтер сообщил, что из 280 поставленных за рубеж только 51% самолетов были пригодны к полетам. Проблемы были связаны с двигателями, системами жизнеобеспечения летчиков и программным обеспечением.

Германия заявила сегодня, 21 марта, что намерена закупить истребители F-35, несмотря на сообщения о том, что она пересматривает свое решение из-за опасений по поводу чрезмерной зависимости от американских оборонных поставок. После начала боевых действий на Украине в 2022 году ФРГ планировала закупить 35 таких самолетов.

Анастасия Домбицкая