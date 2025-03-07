Германию призвали перестать покупать американское оружие

Глава оборонно-космического подразделения европейской корпорации Airbus — Airbus Defence and Space — Михаэль Шелльхорн призвал правительство Германии закупать вооружение у европейских оборонных компаний, а не в США. Он заявил об этом в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.

Господин Шелльхорн приветствовал планы новой коалиции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии нарастить вложения в оборону. «Прежде всего я надеюсь, что придет понимание необходимости укреплять суверенитет Европы. Иначе говоря, если мы используем увеличение расходов на оборону, чтобы массово закупать продукты в США, мы только цементируем нашу зависимость от других»,— заявил он. В качестве примера он указал на то, что датчане, вероятно, уже пришли к выводу, что американские самолеты F-35 «возможно, не лучшая идея, если пришлось бы защищать Гренландию». По мнению господина Шелльхорна, странам ЕС нужно активнее инвестировать в местные компании и укреплять сотрудничество внутри блока.

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Яна Рождественская