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«Он был нашим общим папой»

В Москве простились с отцом Филиппа Киркорова Бедросом

Эстрадный певец, отец знаменитого сына и «добрый папа» для нескольких поколений артистов. Человек, налаживавший международную и межнациональную дружбу. Так об этом человеке говорили люди, пришедшие проститься с ним в пятницу. Люди в черных шляпах, закутанные в не по сезону теплые шубы, представители шоу-бизнеса с огромными букетами, преданные поклонницы и даже государственные деятели собрались на Троекуровском кладбище, чтобы проводить в последний путь народного артиста России Бедроса Киркорова.

Бедрос Киркоров останется в памяти не только как успешный артист, но и как любящий отец

Бедрос Киркоров останется в памяти не только как успешный артист, но и как любящий отец

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Бедрос Киркоров останется в памяти не только как успешный артист, но и как любящий отец

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Прощание с певцом началось в два часа дня в Большом траурном здании Троекуровского кладбища. Добраться до него на общественном транспорте можно лишь на одном автобусе, отходящем раз в полчаса от метро «Кунцевская». Несмотря на обеденное время, нужная остановка у метро оказалась заполнена людьми. Две пожилые женщины с искусственными букетами обсуждали, рядом с кем похоронят артиста.

— Там же целая аллея известных певцов, артистов. Вы на чьих похоронах там в последний раз были?

— Я специально к Бедросу приехала. Мне его песни нравились всегда и вообще все это болгарское обаяние.

— А я часто хожу к известным всяким людям. В прошлый раз вот опоздала на прощание с Владимиром Левкиным из «На-На». Так обидно было: приехала, а уже букетами могилу укрывали. Автобус вовремя не приехал.

Последняя ремарка обеспокоила остальных собравшихся на остановке. «А если и в этот раз тоже не приедет? Мы с мужем большие друзья Бедроса, — заметила пожилая женщина в золотой куртке. — Мы и сами певцы». Ее муж тут же предложил заказать такси. Незнакомые друг другу люди на остановке начали спорить, «по сколько скидываться за проезд» и кто именно поедет на машине, в которой всего четыре места. Не влезшая в такси женщина с букетом гвоздик начала плакать, но люди на остановке заверили ее, что автобус вот-вот придет — и не соврали. Всю дорогу до кладбища попутчики обсуждали сплетни из мира шоу-бизнеса: «Не приедет Пугачева, видимо, хотя была его невесткой»; «Филя-то, интересно, будет весь сиять, как всегда?»

Фотогалерея

Прощание с Бедросом Киркоровым

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Певец Филипп Киркоров у храма Христа Спасителя

Певец Филипп Киркоров у храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певцы Анита Цой (слева) и Игорь Наджиев (в центре)

Певцы Анита Цой (слева) и Игорь Наджиев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Композитор Игорь Крутой и супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория

Композитор Игорь Крутой и супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певица Анита Цой

Певица Анита Цой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией

Певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Вынос гроба из храма Христа Спасителя

Вынос гроба из храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Александр Стриженов и телеведущая Екатерина Стриженова на Троекуровском кладбище

Режиссер Александр Стриженов и телеведущая Екатерина Стриженова на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Бизнесмен Анзори Аксентьев (слева) на пути в траурный зал

Бизнесмен Анзори Аксентьев (слева) на пути в траурный зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией в траурном зале «Троекурово»

Слева направо: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией в траурном зале «Троекурово»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певец Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сын Филиппа Киркорова Мартин после церемонии

Сын Филиппа Киркорова Мартин после церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певец Влад Топалов и его супруга телеведущая Регина Тодоренко

Певец Влад Топалов и его супруга телеведущая Регина Тодоренко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров в траурном зале «Троекурово»

Певец Филипп Киркоров в траурном зале «Троекурово»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певица Валерия

Певица Валерия

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания в траурном зале «Троекурово»

Церемония прощания в траурном зале «Троекурово»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фотографы на церемонии

Фотографы на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Генеральный директор компании «Ритуал.ру» Олег Шелягов с супругой Викторией Шеляговой

Генеральный директор компании «Ритуал.ру» Олег Шелягов с супругой Викторией Шеляговой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество», главный редактор международного журнала «Честь Отечества» Александр Воловик

Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество», главный редактор международного журнала «Честь Отечества» Александр Воловик

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Продюсер Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дизайнер Игорь Гуляев

Дизайнер Игорь Гуляев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большом зале на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большом зале на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Певец Филипп Киркоров у храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певцы Анита Цой (слева) и Игорь Наджиев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Композитор Игорь Крутой и супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певица Анита Цой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Вынос гроба из храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Александр Стриженов и телеведущая Екатерина Стриженова на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Бизнесмен Анзори Аксентьев (слева) на пути в траурный зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией в траурном зале «Троекурово»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певец Григорий Лепс

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сын Филиппа Киркорова Мартин после церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певец Влад Топалов и его супруга телеведущая Регина Тодоренко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров в траурном зале «Троекурово»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певица Валерия

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания в траурном зале «Троекурово»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фотографы на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Генеральный директор компании «Ритуал.ру» Олег Шелягов с супругой Викторией Шеляговой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество», главный редактор международного журнала «Честь Отечества» Александр Воловик

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Продюсер Яна Рудковская

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дизайнер Игорь Гуляев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большом зале на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Перед входом в траурный зал собралась большая толпа: несмотря на открытое пространство, дышать в ней было почти невозможно, в воздухе стоял стойкий запах тяжелых духов. Женщины в разнообразных шубах стояли с огромными букетами. Корзины еще большего размера держали мужчины в ассиметричных пиджаках и кожаных куртках. Одетые более стандартно люди пытались вычислить, кто же эти люди:

— Выглядят, как будто известные звезды.

— Да, так «модно» одеты. Вызывающе.

Узнать этих людей так никто и не смог. К началу церемонии, однако, среди людей с огромными букетами появился певец Григорий Лепс, Влад Топалов, Регина Тодоренко, продюсер Иосиф Пригожин, а также глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Но в толпе она не стояла, а, наоборот, уже выходила из зала прощаний и в этот момент сказала: «Он положил свою жизнь на то, чтобы сближать народы». Она вспомнила, как певец помогал отстаивать памятник «Алеша» в болгарском городе Пловдиве (местные политики регулярно поднимают вопрос о сносе или переносе памятника советскому солдату—освободителю Болгарии во Вторую мировую войну), а затем сразу удалилась.

Вскоре собравшихся запустили внутрь — и зал заполнился до отказа всего за пару минут. У гроба, заваленного цветами со всех сторон, сидел Филипп Киркоров с детьми с одной стороны и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — с другой.

Слово взял сын усопшего. «Папа прожил долгую и счастливую жизнь и был успешным человеком и потрясающим, любящим отцом и дедушкой,— сказал он.— И собирал вокруг себя только друзей, а врагов не наживал».

О том, что Бедрос Киркоров был любящим отцом, говорил не только его сын. «Он — душа, светлый, добрый и родной, — говорила певица Валерия, вспоминая о том, что усопший поддерживал молодых артистов. — Филипп, правда, он же был нашим общим папой». Продюсер Яна Рудковская рассказывала, как Филипп Киркоров собрал всех своих друзей на 90-летие отца: «Бедрос был счастлив, что у него такой сын, он улыбался и пел вместе с нами».

Затем слово взяли представители разнообразных общественных организаций. Среди них оказались, например, представители «Союза чернобыльцев России», благодарившие умершего «за поддержку творчеством», и «Конгресса татар и тюркских народов». «А разве болгары — тюрки?» — удивлялся мужчина в толпе. «Так он же по национальности армянин, просто из Болгарии»,— ответила ему соседка сбоку. «А разве армяне — тюрки?» — раздалось в ответ. Вопрос повис в воздухе.

Спустя час желающие выступить закончились. Из динамиков раздалась песня «Guarda Che Luna» в исполнении самого Бедроса Киркорова. Людей пригласили возложить букеты к гробу, и это заняло не меньше 40 минут. «Браво, артист! Прощай, папа», — сказал Филипп Киркоров, и под бурные аплодисменты гроб вынесли из зала. Вскоре после этого Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище.

Полина Ячменникова

Фотогалерея

«Я стал первым в СССР, кто начал петь под фонограмму оркестра»

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Бедрос Киркоров, 1960-е годы

Бедрос Киркоров, 1960-е годы

Фото: @fkirkorov

Бедрос Киркоров и экстрасенс Лилиана в казино «Golden Palaсe» в Москве, 1997 год

Бедрос Киркоров и экстрасенс Лилиана в казино «Golden Palaсe» в Москве, 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Певцы Бисер Киров (слева) и Бедрос Киркоров во время выступления на вечере в Центре Болгарской культуры в Москве, 1997 год

Певцы Бисер Киров (слева) и Бедрос Киркоров во время выступления на вечере в Центре Болгарской культуры в Москве, 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Курбатов  /  купить фото

Певица Анита Цой и Бедрос Киркоров на Олимпиаде в Пекине, 2008 год

Певица Анита Цой и Бедрос Киркоров на Олимпиаде в Пекине, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Певцы Филипп и Бедрос Киркоровы на конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2009» в Юрмале

Певцы Филипп и Бедрос Киркоровы на конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2009» в Юрмале

Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов  /  купить фото

Слева направо: Бедрос Киркоров, певица Ани Лорак, дизайнер Роберто Кавалли и певец Филипп Киркоров на презентации новых коллекций часов Roberto Cavalli, 2008 год

Слева направо: Бедрос Киркоров, певица Ани Лорак, дизайнер Роберто Кавалли и певец Филипп Киркоров на презентации новых коллекций часов Roberto Cavalli, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Певцы Бедрос Киркоров и Анжелика Агурбаш на открытии бутика Филиппа Киркорова Phill4You в ТРЦ «Вегас», 2011 год

Певцы Бедрос Киркоров и Анжелика Агурбаш на открытии бутика Филиппа Киркорова Phill4You в ТРЦ «Вегас», 2011 год

Фото: Виталий Безруких / РИА Новости

Слева направо: председатель Госдумы Сергей Нарышкин, Бедрос Киркоров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии открытия выставки гравюр и литографий времен Русско-турецкой войны, 2016 год

Слева направо: председатель Госдумы Сергей Нарышкин, Бедрос Киркоров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии открытия выставки гравюр и литографий времен Русско-турецкой войны, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бедрос Киркоров на праздничном концерте, посвященном 70-летнему юбилею Льва Лещенко, 2012 год

Бедрос Киркоров на праздничном концерте, посвященном 70-летнему юбилею Льва Лещенко, 2012 год

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Бедрос Киркоров на показе коллекции модельера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды, 2022 год

Бедрос Киркоров на показе коллекции модельера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды, 2022 год

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бедрос Киркоров на своем концерте в Государственном Кремлевском дворце, 2022 год

Бедрос Киркоров на своем концерте в Государственном Кремлевском дворце, 2022 год

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

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Бедрос Киркоров, 1960-е годы

Фото: @fkirkorov

Бедрос Киркоров и экстрасенс Лилиана в казино «Golden Palaсe» в Москве, 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Певцы Бисер Киров (слева) и Бедрос Киркоров во время выступления на вечере в Центре Болгарской культуры в Москве, 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Курбатов  /  купить фото

Певица Анита Цой и Бедрос Киркоров на Олимпиаде в Пекине, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Певцы Филипп и Бедрос Киркоровы на конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2009» в Юрмале

Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов  /  купить фото

Слева направо: Бедрос Киркоров, певица Ани Лорак, дизайнер Роберто Кавалли и певец Филипп Киркоров на презентации новых коллекций часов Roberto Cavalli, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Певцы Бедрос Киркоров и Анжелика Агурбаш на открытии бутика Филиппа Киркорова Phill4You в ТРЦ «Вегас», 2011 год

Фото: Виталий Безруких / РИА Новости

Слева направо: председатель Госдумы Сергей Нарышкин, Бедрос Киркоров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии открытия выставки гравюр и литографий времен Русско-турецкой войны, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бедрос Киркоров на праздничном концерте, посвященном 70-летнему юбилею Льва Лещенко, 2012 год

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Бедрос Киркоров на показе коллекции модельера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды, 2022 год

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бедрос Киркоров на своем концерте в Государственном Кремлевском дворце, 2022 год

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

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  • Газета «Коммерсантъ» №52 от 22.03.2025, стр. 3

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