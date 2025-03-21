«Он был нашим общим папой»

Эстрадный певец, отец знаменитого сына и «добрый папа» для нескольких поколений артистов. Человек, налаживавший международную и межнациональную дружбу. Так об этом человеке говорили люди, пришедшие проститься с ним в пятницу. Люди в черных шляпах, закутанные в не по сезону теплые шубы, представители шоу-бизнеса с огромными букетами, преданные поклонницы и даже государственные деятели собрались на Троекуровском кладбище, чтобы проводить в последний путь народного артиста России Бедроса Киркорова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бедрос Киркоров останется в памяти не только как успешный артист, но и как любящий отец

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бедрос Киркоров останется в памяти не только как успешный артист, но и как любящий отец

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Прощание с певцом началось в два часа дня в Большом траурном здании Троекуровского кладбища. Добраться до него на общественном транспорте можно лишь на одном автобусе, отходящем раз в полчаса от метро «Кунцевская». Несмотря на обеденное время, нужная остановка у метро оказалась заполнена людьми. Две пожилые женщины с искусственными букетами обсуждали, рядом с кем похоронят артиста.

— Там же целая аллея известных певцов, артистов. Вы на чьих похоронах там в последний раз были?

— Я специально к Бедросу приехала. Мне его песни нравились всегда и вообще все это болгарское обаяние.

— А я часто хожу к известным всяким людям. В прошлый раз вот опоздала на прощание с Владимиром Левкиным из «На-На». Так обидно было: приехала, а уже букетами могилу укрывали. Автобус вовремя не приехал.

Последняя ремарка обеспокоила остальных собравшихся на остановке. «А если и в этот раз тоже не приедет? Мы с мужем большие друзья Бедроса, — заметила пожилая женщина в золотой куртке. — Мы и сами певцы». Ее муж тут же предложил заказать такси. Незнакомые друг другу люди на остановке начали спорить, «по сколько скидываться за проезд» и кто именно поедет на машине, в которой всего четыре места. Не влезшая в такси женщина с букетом гвоздик начала плакать, но люди на остановке заверили ее, что автобус вот-вот придет — и не соврали. Всю дорогу до кладбища попутчики обсуждали сплетни из мира шоу-бизнеса: «Не приедет Пугачева, видимо, хотя была его невесткой»; «Филя-то, интересно, будет весь сиять, как всегда?»

Перед входом в траурный зал собралась большая толпа: несмотря на открытое пространство, дышать в ней было почти невозможно, в воздухе стоял стойкий запах тяжелых духов. Женщины в разнообразных шубах стояли с огромными букетами. Корзины еще большего размера держали мужчины в ассиметричных пиджаках и кожаных куртках. Одетые более стандартно люди пытались вычислить, кто же эти люди:

— Выглядят, как будто известные звезды.

— Да, так «модно» одеты. Вызывающе.

Узнать этих людей так никто и не смог. К началу церемонии, однако, среди людей с огромными букетами появился певец Григорий Лепс, Влад Топалов, Регина Тодоренко, продюсер Иосиф Пригожин, а также глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Но в толпе она не стояла, а, наоборот, уже выходила из зала прощаний и в этот момент сказала: «Он положил свою жизнь на то, чтобы сближать народы». Она вспомнила, как певец помогал отстаивать памятник «Алеша» в болгарском городе Пловдиве (местные политики регулярно поднимают вопрос о сносе или переносе памятника советскому солдату—освободителю Болгарии во Вторую мировую войну), а затем сразу удалилась.

Вскоре собравшихся запустили внутрь — и зал заполнился до отказа всего за пару минут. У гроба, заваленного цветами со всех сторон, сидел Филипп Киркоров с детьми с одной стороны и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — с другой.

Слово взял сын усопшего. «Папа прожил долгую и счастливую жизнь и был успешным человеком и потрясающим, любящим отцом и дедушкой,— сказал он.— И собирал вокруг себя только друзей, а врагов не наживал».

О том, что Бедрос Киркоров был любящим отцом, говорил не только его сын. «Он — душа, светлый, добрый и родной, — говорила певица Валерия, вспоминая о том, что усопший поддерживал молодых артистов. — Филипп, правда, он же был нашим общим папой». Продюсер Яна Рудковская рассказывала, как Филипп Киркоров собрал всех своих друзей на 90-летие отца: «Бедрос был счастлив, что у него такой сын, он улыбался и пел вместе с нами».

Затем слово взяли представители разнообразных общественных организаций. Среди них оказались, например, представители «Союза чернобыльцев России», благодарившие умершего «за поддержку творчеством», и «Конгресса татар и тюркских народов». «А разве болгары — тюрки?» — удивлялся мужчина в толпе. «Так он же по национальности армянин, просто из Болгарии»,— ответила ему соседка сбоку. «А разве армяне — тюрки?» — раздалось в ответ. Вопрос повис в воздухе.

Спустя час желающие выступить закончились. Из динамиков раздалась песня «Guarda Che Luna» в исполнении самого Бедроса Киркорова. Людей пригласили возложить букеты к гробу, и это заняло не меньше 40 минут. «Браво, артист! Прощай, папа», — сказал Филипп Киркоров, и под бурные аплодисменты гроб вынесли из зала. Вскоре после этого Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище.

Полина Ячменникова