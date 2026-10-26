Ступайте в театр и смешите в нем

Жизнь театрального закулисья — неисчерпаемый источник анекдотов, столь любимых теми, кто за кулисами никогда не бывает. В фильме про «Комеди Франсез», будто в энциклопедии, собраны все нелепости и недоразумения, которые можно только вообразить. Режиссера не пускают в театр, потому что она забыла дома пропуск, хотя охрана прекрасно знает ее в лицо. Техники изводят актеров рассказами о том, почему невозможно сделать то, что срочно требуется. Исполнительница роли леди Макбет из-за аварии на железной дороге застряла в другом городе, где снимается в мыльной опере, и теперь режиссер сама должна оперативно ввестись на главную роль. Пожилая актриса, вспомнив молодость, накурилась травки и теперь не может найти дорогу из гримерки на сцену. Жена исполнителя роли Макбета занимается сексом с молодым актером, и из-за включенной на весь театр громкой связи рогоносец узнает об этом — именно в тот момент, когда гримерша трудится над его лицом, чтобы он выглядел на двадцать лет моложе…