Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прощание с Бедросом Киркоровым

Кадры с траурной церемонии

21 марта в Москве простились с народным артистом России Бедросом Киркоровым. Он умер 18 марта в возрасте 92 лет.

Предыдущая фотография
Певец Филипп Киркоров у храма Христа Спасителя

Певец Филипп Киркоров у храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певцы Анита Цой (слева) и Игорь Наджиев (в центре)

Певцы Анита Цой (слева) и Игорь Наджиев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Композитор Игорь Крутой и супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория

Композитор Игорь Крутой и супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певица Анита

Певица Анита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией

Певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Вынос гроба из храма Христа Спасителя

Вынос гроба из храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией в траурном зале «Троекурово»

Слева направо: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией в траурном зале «Троекурово»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певец Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сын Филиппа Киркорова Мартин после церемонии

Сын Филиппа Киркорова Мартин после церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певец Влад Топалов и его супруга Регина Тодоренко

Певец Влад Топалов и его супруга Регина Тодоренко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров в траурном зале «Троекурово»

Певец Филипп Киркоров в траурном зале «Троекурово»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певица Валерия

Певица Валерия

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания в траурном зале «Троекурово»

Церемония прощания в траурном зале «Троекурово»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фотографы на церемонии

Фотографы на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество», главный редактор международного журнала «Честь Отечества» Александр Воловик

Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество», главный редактор международного журнала «Честь Отечества» Александр Воловик

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Продюсер Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 16

Певец Филипп Киркоров у храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певцы Анита Цой (слева) и Игорь Наджиев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Композитор Игорь Крутой и супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певица Анита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Вынос гроба из храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией в траурном зале «Троекурово»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певец Григорий Лепс

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сын Филиппа Киркорова Мартин после церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певец Влад Топалов и его супруга Регина Тодоренко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров в траурном зале «Троекурово»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певица Валерия

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания в траурном зале «Троекурово»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фотографы на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество», главный редактор международного журнала «Честь Отечества» Александр Воловик

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Продюсер Яна Рудковская

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Новости компаний Все