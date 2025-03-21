Фото 21.03.2025, 17:22 Прощание с Бедросом Киркоровым Кадры с траурной церемонии 21 марта в Москве простились с народным артистом России Бедросом Киркоровым. Он умер 18 марта в возрасте 92 лет. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Певец Филипп Киркоров у храма Христа Спасителя Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Певцы Анита Цой (слева) и Игорь Наджиев (в центре) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Композитор Игорь Крутой и супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Певица Анита Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Вынос гроба из храма Христа Спасителя Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Слева направо: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией в траурном зале «Троекурово» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Певец Григорий Лепс Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Сын Филиппа Киркорова Мартин после церемонии Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Певец Влад Топалов и его супруга Регина Тодоренко Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Певец Филипп Киркоров в траурном зале «Троекурово» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Певица Валерия Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Церемония прощания в траурном зале «Троекурово» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Фотографы на церемонии Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество», главный редактор международного журнала «Честь Отечества» Александр Воловик Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Продюсер Яна Рудковская Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Следующая фотография 1 / 16 Певец Филипп Киркоров у храма Христа Спасителя Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Певцы Анита Цой (слева) и Игорь Наджиев (в центре) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Композитор Игорь Крутой и супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Певица Анита Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Вынос гроба из храма Христа Спасителя Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Слева направо: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией в траурном зале «Троекурово» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Певец Григорий Лепс Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Сын Филиппа Киркорова Мартин после церемонии Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Певец Влад Топалов и его супруга Регина Тодоренко Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Певец Филипп Киркоров в траурном зале «Троекурово» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Певица Валерия Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Церемония прощания в траурном зале «Троекурово» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Фотографы на церемонии Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество», главный редактор международного журнала «Честь Отечества» Александр Воловик Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Продюсер Яна Рудковская Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото