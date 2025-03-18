«Я стал первым в СССР, кто начал петь под фонограмму оркестра»

Болгарского, советского и российского эстрадного певца Бедроса Киркорова не стало в возрасте 92 лет. Жизнь и творчество артиста — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бедрос Киркоров, 1960-е годы Фото: @fkirkorov Бедрос Киркоров и экстрасенс Лилиана в казино «Golden Palaсe» в Москве, 1997 год Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов / купить фото Певцы Бисер Киров (слева) и Бедрос Киркоров во время выступления на вечере в Центре Болгарской культуры в Москве, 1997 год Фото: Коммерсантъ / Александр Курбатов / купить фото Певица Анита Цой и Бедрос Киркоров на Олимпиаде в Пекине, 2008 год Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото Певцы Филипп и Бедрос Киркоровы на конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2009» в Юрмале Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов / купить фото Слева направо: Бедрос Киркоров, певица Ани Лорак, дизайнер Роберто Кавалли и певец Филипп Киркоров на презентации новых коллекций часов Roberto Cavalli, 2008 год Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото Певцы Бедрос Киркоров и Анжелика Агурбаш на открытии бутика Филиппа Киркорова Phill4You в ТРЦ «Вегас», 2011 год Фото: Виталий Безруких / РИА Новости Слева направо: председатель Госдумы Сергей Нарышкин, Бедрос Киркоров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии открытия выставки гравюр и литографий времен Русско-турецкой войны, 2016 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Бедрос Киркоров на праздничном концерте, посвященном 70-летнему юбилею Льва Лещенко, 2012 год Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Бедрос Киркоров на показе коллекции модельера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды, 2022 год Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Бедрос Киркоров на своем концерте в Государственном Кремлевском дворце, 2022 год Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости Следующая фотография 1 / 11 Бедрос Киркоров, 1960-е годы Фото: @fkirkorov Бедрос Киркоров и экстрасенс Лилиана в казино «Golden Palaсe» в Москве, 1997 год Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов / купить фото Певцы Бисер Киров (слева) и Бедрос Киркоров во время выступления на вечере в Центре Болгарской культуры в Москве, 1997 год Фото: Коммерсантъ / Александр Курбатов / купить фото Певица Анита Цой и Бедрос Киркоров на Олимпиаде в Пекине, 2008 год Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото Певцы Филипп и Бедрос Киркоровы на конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2009» в Юрмале Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов / купить фото Слева направо: Бедрос Киркоров, певица Ани Лорак, дизайнер Роберто Кавалли и певец Филипп Киркоров на презентации новых коллекций часов Roberto Cavalli, 2008 год Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото Певцы Бедрос Киркоров и Анжелика Агурбаш на открытии бутика Филиппа Киркорова Phill4You в ТРЦ «Вегас», 2011 год Фото: Виталий Безруких / РИА Новости Слева направо: председатель Госдумы Сергей Нарышкин, Бедрос Киркоров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии открытия выставки гравюр и литографий времен Русско-турецкой войны, 2016 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Бедрос Киркоров на праздничном концерте, посвященном 70-летнему юбилею Льва Лещенко, 2012 год Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Бедрос Киркоров на показе коллекции модельера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды, 2022 год Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Бедрос Киркоров на своем концерте в Государственном Кремлевском дворце, 2022 год Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Киркоров Бедрос Филиппович родился 2 июня 1932 года в Варне (Болгария) в армянской семье. В конце 1940-х окончил в родном городе профессионально-техническое училище по специальности «Сапожник». В 1966 году окончил в Москве отделение музыкальной комедии Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского.

В конце 1940-х начал петь в самодеятельном хоре при обувном предприятии, где он работал. Также брал частные уроки вокала.

В 18 лет без музыкального образования был принят стажером в Государственную оперу Варны. Через год был призван в армию Болгарии. Служил в пограничных войсках, являлся участником военного ансамбля. Демобилизовавшись, возобновил выступления в Варненской опере.

В середине 1960-х, будучи студентом ГИТИСа, начал выступать в программах «Москонцерта». Исполнял песни на итальянском, русском и болгарском языках. Также сотрудничал с эстрадным оркестром под управлением Эдди Рознера и эстрадно-симфоническим оркестром Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Юрия Силантьева.

С 1966 года участвовал в эстрадной программе «Мелодия друзей». В ней выступали артисты из социалистических стран, которым аккомпанировал Государственный эстрадный оркестр РСФСР под управлением Леонида Утесова. Вскоре начал выступать с сольной программой «София — Москва, Москва — София». Она преимущественно включала песни, посвященные советско-болгарской дружбе. По словам Бедроса Киркорова, эта программа исполнялась под оркестровую фонограмму, и он стал первым певцом на советской эстраде, работавшим в таком формате.

В 1970-х—начале 1980-х годов выступал как солист Московской областной филармонии. С 1984 года был солистом Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского, выступал с оркестром русских народных инструментов им. В. Г. Бабанова.

Среди песен, исполнявшихся артистом,— «Алеша», «Судьба», «Я люблю тебя, Россия», «Песня о Калитине» и другие. Записал около 50 песен на радио. Выступал в дуэте с Филиппом Киркоровым, Мари Киркоровой, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном, Лили Ивановой, Бисером Кировым.

Народный артист России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сын — певец Филипп Киркоров, народный артист РФ.