Встреча на выгодном уровне

Япония и Китай в эту субботу, 22 марта, проведут первый за шесть лет экономический диалог. В этот же день в Токио пройдет и трехсторонняя встреча Японии, Китая и Южной Кореи на уровне глав МИДов. Стремление смягчить политические трения между азиатскими соседями за счет более активного экономического взаимодействия Пекин, Токио и Сеул демонстрируют далеко не впервые, однако общая для трех стран угроза повышения тарифов со стороны США, безусловно, стала дополнительным драйвером попыток сближения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Китай долгие годы подряд оставался крупнейшим экономическим партнером Японии, однако политические отношения между Пекином и Токио всегда оставляли желать лучшего. Помимо застарелого территориального спора вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао в китайской версии) в последние годы к списку проблем прибавились трения вокруг Тайваня, опасения в связи с активной милитаризацией сторон, дальнейшее втягивание Токио в американское противостояние Китаю и, наконец, запрет на импорт японских морепродуктов, введенный КНР вслед за сбросом сточных вод с поврежденной АЭС «Фукусима-1».

Тем не менее с учетом масштаба двух рынков, а также близости стран друг другу поддержание стабильных отношений осталось в интересах обеих сторон.

«Я с нетерпением жду возможности воспользоваться этой встречей, чтобы поработать с Китаем над постепенным сокращением наших проблем и опасений, одновременно расширяя сферы сотрудничества и взаимодействия»,— отметил на этой неделе министр иностранных дел Японии Такэси Ивая, говоря о первом за последние шесть лет экономическом диалоге Токио и Пекина, намеченном на 22 марта. Стороны встретятся в столице Японии.

Примечательно, что за считанные дни до двустороннего экономического диалога в японских СМИ появилась информация о планах Токио разместить ракеты большой дальности — потенциально модернизированную версию японской управляемой ракеты класса «земля-корабль» Type-12 — на своем юго-западном острове Кюсю около Восточно-Китайского моря. Они могут быть нацелены на берега Северной Кореи и материкового Китая. Радиус действия этих ракет, развертывание которых должно начаться в марте следующего года, будет охватывать северокорейские ракетные базы, а также китайские базы ракет средней дальности и связанные с ними объекты вдоль побережья. Однако место базирования ядерных ракет большой дальности в глубине территории КНР останется за пределами этого радиуса.

Что примечательно, в Пекине, всегда болезненно реагирующем на любые милитаристские шаги соседей, на этот раз не стали сгущать краски и выступать с критикой планов Токио.

«План развертывания (ракет Японией.— “Ъ”) потенциально может вызвать ответную реакцию со стороны Китая. Однако общая тенденция улучшения отношений между Китаем и Японией вряд ли будет существенно изменена в связи с этим развитием»,— заявил гонконгскому изданию South China Morning Post доцент Центра японских исследований Фуданьского университета Ван Гуантао.

Отчасти стремление Пекина не обострять противоречия с японской стороной оказалось связано с растущим напряжением на другом торгово-экономическом фронте — в отношениях с США, президент которых Дональд Трамп уже повысил некоторые тарифы на китайский экспорт и принял схожие меры в отношении других стран.

В преддверии субботней встречи Такэси Иваи с его китайским визави Ван И японское внешнеполитическое ведомство преуменьшило влияние тарифов США на двусторонние отношения Пекина и Токио. Япония ответит, если Китай поднимет вопрос о тарифах США в экономическом диалоге, но скоординированный ответ на тарифы маловероятен, отметил на этой неделе представитель МИДа.

Тем не менее на фоне обещания Трампа уже 2 апреля объявить о новых тарифах избежать обсуждения этой темы хотя бы по касательной и в непубличном пространстве сторонам вряд ли удастся.

Как ожидается, экономические вопросы будут в центре внимания и на трехсторонней встрече глав МИД Японии, Китая и Республики Корея, которая пройдет в Токио в тот же день. «Ожидается, что на предстоящей встрече приоритет будет отдан экономическим вопросам в связи с тем, что администрация Трампа настойчиво добивается повышения импортных тарифов. Такие протекционистские меры не выгодны ни одной из трех стран»,— отметил профессор сеульского Института дальневосточных исследований Лим Ыль Чхоль, добавив, что дипломаты «могли бы обсудить пути активизации трехсторонней торговли» (цитата по AFP).

Кроме того, одной из задач трех министров будет согласование деталей встречи лидеров Японии, Китая и Южной Кореи, которую первая из этих стран примет на правах хозяйки в конце нынешнего года.

Последний раз лидеры трех стран встречались в таком формате в мае 2024 года, это произошло после пятилетнего перерыва. На фоне значимого расхождения национальных интересов Японии и Южной Кореи в политическом и военном плане с китайскими прошлогодний саммит не привел к особой оттепели в политических отношениях Сеула и Токио с Пекином. Однако он внес элемент большей стабильности и последовательности в экономические связи сторон. И, исходя из факта продолжения традиции встречаться на высоком и высшем уровне Китай, Япония и Южная Корея решили и дальше не давать политическим и историческим трениям шанса испортить важные для всех торгово-экономические связи.

Наталия Портякова