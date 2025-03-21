«Яблоко» и «пенсионеры» побьются за бюджетное финансирование на думских выборах

Партия пенсионеров и «Яблоко» подходят к кампании по выборам в Госдуму-2026 с рейтингом, близким к электоральному барьеру,— 3%. Его преодоление обеспечит федеральное финансирование. Об этом заявил глава департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мамонов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Михаил Мамонов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно последним замерам, «Яблоко» сохраняет электоральный рейтинг в размере 2,9% (против 3,4% накануне выборов в 2021 году), Партия пенсионеров — 3% (против 3,6% в 2021-м). «Ни одна из других внепарламентских партий не показывает сравнимых результатов»,— добавил господин Мамонов.

Напомним, по итогам выборов в 2021 году Партия пенсионеров получила 2,45% голосов избирателей, «Яблоко» — 1,34%. Таким образом, ни та ни другая не получили финансирования, предусмотренного федеральным законом «О политических партиях» (152 руб. за каждый голос). Проходной электоральный барьер на выборах в Госдуму, напомним, 5%.

Подробнее об электоральных рейтингах партий накануне нового думского цикла — в материале «Ъ».

Григорий Лейба