«Яблоко» и «пенсионеры» побьются за бюджетное финансирование на думских выборах
Партия пенсионеров и «Яблоко» подходят к кампании по выборам в Госдуму-2026 с рейтингом, близким к электоральному барьеру,— 3%. Его преодоление обеспечит федеральное финансирование. Об этом заявил глава департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований.
Михаил Мамонов
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Согласно последним замерам, «Яблоко» сохраняет электоральный рейтинг в размере 2,9% (против 3,4% накануне выборов в 2021 году), Партия пенсионеров — 3% (против 3,6% в 2021-м). «Ни одна из других внепарламентских партий не показывает сравнимых результатов»,— добавил господин Мамонов.
Напомним, по итогам выборов в 2021 году Партия пенсионеров получила 2,45% голосов избирателей, «Яблоко» — 1,34%. Таким образом, ни та ни другая не получили финансирования, предусмотренного федеральным законом «О политических партиях» (152 руб. за каждый голос). Проходной электоральный барьер на выборах в Госдуму, напомним, 5%.
Подробнее об электоральных рейтингах партий накануне нового думского цикла — в материале «Ъ».