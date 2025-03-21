За единство без различий

Региональная избирательная кампания 2025 года, которая фактически станет «нулевым» этапом большой кампании по выборам в Госдуму-2026, начинается в стабильных и предсказуемых условиях, заключили 20 марта участники круглого стола Экспертного института социальных исследований. Лидер предстоящей гонки «Единая Россия» (ЕР) «поглощает» всю «консенсусную» повестку, а среди оппозиционных партий восходящие в сравнении с 2021 годом тренды демонстрирует только ЛДПР. Однако значимое влияние на эту ситуацию могут оказать местная специфика и приход в политику участников СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Партийно-политическая ситуация на старте осенней кампании-2025 стабильна, уведомил участников круглого стола глава департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов, сославшись на данные свежего опроса. «Доминантный игрок» в лице ЕР демонстрирует восходящий тренд, тогда как рейтинги остальных парламентских партий не дотягивают до лидерского даже суммарно, пояснил он (см. график). Предметно главные политические силы все меньше различаются между собой, «по ключевым характеристикам партии сблизились, они одинаковы, происходит размывание границ», следовало из слов социолога. При этом ЕР «поглощает всю повестку», тогда как остальные играют роль «присоединившихся». Отличаются же партии в глазах избирателей разве что элементами, связанными с образами конкретных партийцев (исходя из их принципиальности, энергичности, профессионализма) и с их взаимодействием с избирателями («реальная помощь» людям, открытость, доступность).

Вместе с тем социологи фиксируют рекордные за 15 лет «интенсивные перетоки между партиями»: респонденты «достаточно легко» отвечают на вопрос о «втором выборе» (за какую партию они бы проголосовали, если бы их любимая партия не попала в бюллетень), а группа «усомнившихся» сокращается. «Интрига и мобильность, с одной стороны, смысловое единство — с другой»,— описал новую ситуацию господин Мамонов.

С 2021 года сравнение именно с ним неизбежно, поскольку выборы-2025 сами партии воспринимают как подготовку к думской кампании-2026 — позиции укрепили ЕР (35,9% против 30,3%) и ЛДПР (10,7% против 10,3%). Последняя на фоне падения показателей КПРФ (9,9% против 12,4% четыре года назад) даже захватила лидерство среди оппозиции, хотя КПРФ и ЛДПР «в отдельные недели» по-прежнему меняются местами, уточнил Михаил Мамонов. Значимую дифференциацию по социальным группам демонстрируют только потенциальные избиратели ЕР и «Новых людей»: первых заметно предпочитают возрастные респонденты и те, кто заявляет о хорошем материальном положении, вторых — молодежь (до 35 лет) и предприниматели.

Из непарламентских партий «неплохой результат» демонстрируют «Яблоко» (2,9% против 3,4% в 2021-м) и Партия пенсионеров (3,0% против 3,6%), отметил господин Мамонов. Также «сохраняется вопрос», за кого проголосуют носители протестных настроений, но эта группа «малозначительна, всего 10–12%» и «не будет оказывать столь значимого влияния», добавил социолог.

Взявший затем слово член генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов доложил о первых промежуточных итогах стартовавших внутрипартийных праймериз. К 20 марта на электронное предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в заксобрания и думы административных центров заявились 1,1 тыс. претендентов, включая 55 участников СВО. К концу регистрации в ЕР ожидают конкуренции на уровне пяти человек на место. Среди участников праймериз, по данным господина Перминова, 63% мужчин и 31% молодых людей до 35 лет, а вот действующих депутатов — только 14%. По отраслям доминируют представители малого и среднего бизнеса и коммерции (31%), системы образования (17%), общественные деятели (8%) и чиновники (7%).

Параллельно региональные штабы ЕР сформулировали смысловые «семантические поля». Согласно этим выкладкам, при описании идеального единоросса всплывают такие ассоциации, как «ветеран», «участник СВО», «главный конструктор», «волонтер-медик», «детский онколог» и «коренной житель». «Так видят нашего кандидата и позиционирование наших кандидатов наши региональные штабы,— пояснил господин Перминов.— Защитник, рабочий, ученый, предприниматель — ты кандидат!»

Вовлечение участников СВО в политику — «отдельный поворот, который может существенно повлиять на общую картину», отметил, в свою очередь, директор региональных проектов центра ПРИСП Антон Садкин: «Избиратели на фокус-группах говорят, что человек, по сути, уже защитил меня, защитил страну и, скорее всего, будет защищать меня и в мирной жизни». Учитывая это обстоятельство, к бойцам СВО, готовым участвовать в политике, вероятнее всего, «выстроится очередь» из партийцев, предположила политолог Анна Федорова.

Григорий Лейба