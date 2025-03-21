Песков: приказ Путина не бить по энергосистеме действует и войска его исполняют

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приказ президента Владимира Путина воздерживаться от ударов по украинской инфраструктуре действует, и ВС РФ его исполняют. Вчера украинские войска нанесли удар по газораспределительной станции «Суджа». СКР возбудил дело о теракте. Дмитрий Песков заявил, что Киев является очевидным виновником взрыва в Судже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Публикуются и кадры соответствующие и так далее. Поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову (президента Украины Владимира) Зеленского и слову других представителей киевского режима. Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

18 марта между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся второй за полтора месяца телефонный разговор. Тогда господин Путин поддержал инициативу американского президента о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Уже на следующий день, 19 марта, Минобороны России заявило, что ВСУ намеренно атаковали дронами энергообъект в Краснодарском крае.

Сегодня Следственный комитет России сообщил о подрыве газораспределительной станции «Суджа», по которой до 2025 года Россия поставляла газ через Украину в Европу. Представитель МИД Мария Захарова обвинила ВСУ в нарушении договоренностей.