СКР: ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа»

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело после подрыва военнослужащими ВСУ газораспределительной станции «Суджа». Атака квалифицирована как террористический акт (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

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«Следствием установлено, что 20 марта 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа"»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. В результате станция получила сильные повреждения. О погибших и пострадавших при взрыве не сообщается.

Россия поставляла газ по ГИС «Суджа» через Украину в Европу вплоть до 2025 года. 1 января поставки энергоносителя прекратились в связи с истечением срока контракта российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза».

Ранее СКР обвинил украинскую армию в попытке ядерного терроризма при атаке на Курскую АЭС осенью 2023 года. Тогда три беспилотника упали на территории электростанции. Один из них врезался в склад ядерных отходов и повредил стены, а остальные ударили по административным зданиям АЭС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беспилотники слетелись на АЭС».

Никита Черненко