СКР обвинил Украину в попытке ядерного террора при атаке Курской АЭС

Следственный комитет России (СКР) счел атаку ВСУ на Курскую АЭС попыткой ядерного терроризма, из-за которой было повреждено хранилище отработанного атомного топлива. В ведомстве уточнили, что устанавливают причастных к преступлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В числе организаторов атак с применением БПЛА на Курскую области и другие регионы России начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий воздушными вооруженными силами Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Алексей Неижпапа. Им заочно предъявлено обвинение, и они объявлены в розыск»,— говорится в отчете СКР.

За террористическую деятельность задержан житель Московского региона Эльдар Марченко. Как утверждает СКР, в 2023 году он передал украинским спецслужбам координаты для удара беспилотника по аэродрому Курска.

Также ведомство продолжает расследовать уголовные дела в отношении наемников, участвовавших в пересечении границы РФ в Курской области. Среди них указаны граждане Великобритании, Грузии, Парагвая, Дании, Перу и Колумбии.

В понедельник, 17 марта, глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что риски атак на Курскую АЭС «снижаются, но не снимаются». По его словам, снижения уровня защиты станции пока не планируется.

Осенью 2023 года сообщалось о падении трех украинских БПЛА на территорию Курской АЭС. Один из них, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив стены. Два других ударили по административным зданиям станции.

Подробнее об атаке на Курскую АЭС — в материале «Ъ»