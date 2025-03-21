В Курской области от действий ВСУ пострадали 43 тыс. человек

С 2022 года в Курской области от преступлений ВСУ погибли 167 мирных жителей, еще 500 человек получили ранения, сообщили в пресс-службе СКР. В отчете ведомства указано, что по фактам этих и других преступлений возбудили 736 уголовных дел.

Потерпевшими от действий украинских военнослужащих следователи признали 43 тыс. жителей региона. «Жители освобожденных населенных пунктов сообщают, что украинские войска запрещали им эвакуироваться для того, чтобы использовать гражданских лиц в качестве живого щита»,— говорится в отчете.

В ведомстве уточнили, что 46 военных ВСУ приговорили к лишению свободы. Уголовные дела в отношении 92 лиц рассматривает суд, а 58 фигурантов находятся под следствием.

В августе 2024 года военные Украины прорвали границу Курской области, получив контроль над несколькими населенными пунктами и городом Суджой. В марте этого года Минобороны РФ заявило об освобождении Суджи, ставшей к тому моменту логистическим хабом ВСУ. За все время оккупации Украина потеряла на курском направлении 68 880 военнослужащих.