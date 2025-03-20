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Российские войска отразили две контратаки ВСУ на курском направлении

За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки ВСУ на курском направлении. Также они поразили украинские формирования в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. Это следует из ежедневной сводки Минобороны.

За сутки вооруженные силы Украины лишились в Курской области свыше 250 солдат, 16 автомобилей, четырех минометов, двух пунктов управления БПЛА, двух боевых бронированных машин, танка, боевой машины пехоты, артиллерийского орудия.

С августа 2024 года ВСУ потеряли на курском направлении более 68 880 военнослужащих, 2 489 автомобилей, 2 206 боевых бронированных машин, 568 артиллерийских орудий, 399 танков, 321 боевую машину пехоты, 289 бронетранспортеров, 120 станций РЭБ, 56 единиц инженерной и другой техники, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, десять РЛС противовоздушной обороны, зенитную самоходную установку и командно-штабную машину.

Суткам ранее потери Украины в Курской области составили свыше 230 человек

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова