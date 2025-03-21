Вулин поблагодарил спецслужбы РФ за помощь в борьбе с протестами в Сербии

Вице-премьер Сербии Александр Вулин поблагодарил российские спецслужбы за информацию о происходящих в стране массовых протестах. Господин Вулин напомнил, что между Россией и Сербией действует договоренность о сотрудничестве в борьбе с цветными революциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

«Я очень благодарен российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, в первую очередь информацией. Они знают, какова опасность, нависшая над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация, и я очень благодарен за это»,— сказал господин Вулин в разговоре с агентством «РИА Новости».

Массовые митинги начались в Сербии в ноябре 2024 года, после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на недавно реконструированном вокзале в Нови-Саде. Активисты требовали привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии. 15 марта в Белграде прошел самый массовый за последнее десятилетие митинг в стране, в котором приняло участие от 100 тыс. до 300 тыс. человек. Власти заранее назвали демонстрацию готовящейся цветной революцией.

20 марта представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия следит за происходящим в Сербии и надеется на скорейшее упорядочение ситуации в стране.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Белградский протест установил рекорд массовости».