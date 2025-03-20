Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД России надеется, что в Сербии начнется диалог между властью и протестующими

Россия следит за развитием происходящим в Сербии и надеется на скорейшее упорядочение ситуации в стране, заявила представитель МИД Мария Захарова. В министерстве считают, что начать диалог между народом и властью — это наиболее правильное решение, которое нужно, чтобы найти точки соприкосновения сторон.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Решение сложных чувствительных вопросов, которые затрагивают коренные национальные интересы, может быть найдено в этом самом диалоге, в конструктивном взаимодействии граждан с органами власти»,— сказала она (цитата по ТАСС). Это бы привело к нормализации положения, в котором сейчас оказалось сербское общество, сказала она.

Госпожа Захарова объяснила, что под нормализацией ситуации она имеет в виду возобновление учебного процесса в вузах и школах, соблюдение закона и правопорядка, а также возвращение политических представителей к работе в парламенте и в других структурах.

Многотысячные митинги в Сербии проходят с ноября 2024 года. На их фоне 28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Протестующие также требуют отставки президента страны Александра Вучича. Активисты стали выходить на площади после того, как на вокзале в Нови-Саде погибли 15 человек. На людей обрушился козырек здания, который был реконструирован незадолго до трагедии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лекарство от цветной революции».

Фотогалерея

Масштабная акция протеста в Сербии

Предыдущая фотография
Протестующие заняли площадь у парламента страны

Протестующие заняли площадь у парламента страны

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Протестующие обвиняют власти в тотальной коррупции и выступают за отставку президента Александра Вучича (изображен на плакате)

Протестующие обвиняют власти в тотальной коррупции и выступают за отставку президента Александра Вучича (изображен на плакате)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

У здания парламента студенты зачитали свои требования: опубликовать документы по реконструкции вокзала и наказать виновных

У здания парламента студенты зачитали свои требования: опубликовать документы по реконструкции вокзала и наказать виновных

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Посетители кафе наблюдают за шествием колонны

Посетители кафе наблюдают за шествием колонны

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Ни отставка в январе премьера Милоша Вучевича, ни готовность властей к уступкам не смогли сбить накал протестов

Ни отставка в январе премьера Милоша Вучевича, ни готовность властей к уступкам не смогли сбить накал протестов

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Днем в колонну протестующих въехал автомобиль BMW, пострадали три человека. Полиция задержала водителя

Днем в колонну протестующих въехал автомобиль BMW, пострадали три человека. Полиция задержала водителя

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Серьезных нарушений зафиксировано не было

Серьезных нарушений зафиксировано не было

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

По оценке МВД Сербии, в протесте приняли участие свыше 100 тыс. человек. Оппозиция насчитала от 500 тыс. до 1 млн человек

По оценке МВД Сербии, в протесте приняли участие свыше 100 тыс. человек. Оппозиция насчитала от 500 тыс. до 1 млн человек

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Следующая фотография
1 / 12

Протестующие заняли площадь у парламента страны

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Протестующие обвиняют власти в тотальной коррупции и выступают за отставку президента Александра Вучича (изображен на плакате)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

У здания парламента студенты зачитали свои требования: опубликовать документы по реконструкции вокзала и наказать виновных

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Посетители кафе наблюдают за шествием колонны

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Ни отставка в январе премьера Милоша Вучевича, ни готовность властей к уступкам не смогли сбить накал протестов

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Днем в колонну протестующих въехал автомобиль BMW, пострадали три человека. Полиция задержала водителя

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Серьезных нарушений зафиксировано не было

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

По оценке МВД Сербии, в протесте приняли участие свыше 100 тыс. человек. Оппозиция насчитала от 500 тыс. до 1 млн человек

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все