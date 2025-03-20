МИД России надеется, что в Сербии начнется диалог между властью и протестующими

Россия следит за развитием происходящим в Сербии и надеется на скорейшее упорядочение ситуации в стране, заявила представитель МИД Мария Захарова. В министерстве считают, что начать диалог между народом и властью — это наиболее правильное решение, которое нужно, чтобы найти точки соприкосновения сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Решение сложных чувствительных вопросов, которые затрагивают коренные национальные интересы, может быть найдено в этом самом диалоге, в конструктивном взаимодействии граждан с органами власти»,— сказала она (цитата по ТАСС). Это бы привело к нормализации положения, в котором сейчас оказалось сербское общество, сказала она.

Госпожа Захарова объяснила, что под нормализацией ситуации она имеет в виду возобновление учебного процесса в вузах и школах, соблюдение закона и правопорядка, а также возвращение политических представителей к работе в парламенте и в других структурах.

Многотысячные митинги в Сербии проходят с ноября 2024 года. На их фоне 28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Протестующие также требуют отставки президента страны Александра Вучича. Активисты стали выходить на площади после того, как на вокзале в Нови-Саде погибли 15 человек. На людей обрушился козырек здания, который был реконструирован незадолго до трагедии.

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