Двое пожарных пострадали при взрыве на горящей нефтебазе в Кавказском районе

Взрыв произошел на горящей нефтебазе в Кавказском районе из-за разгерметизации резервуара, что привело к увеличению площади пожара до 10 тыс. кв м и травмированию двух пожарных. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уточняется, что пожарные получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. Им оперативно оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение. По данным оперштаба, угрозы жизни и здоровью сотрудников нет.

Пламя распространилось на дополнительный резервуар. В настоящее время горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг хранилищ, а также часть горючих веществ, выброшенных взрывом за пределы емкостей.

К ликвидации пожара привлечены 456 человек и 181 единица специализированной техники.

Атака на нефтебазу в станице Кавказской произошла в ночь на 19 марта. По данным Министерства обороны РФ, энергетический объект подвергся нападению спустя несколько часов после завершения телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе переговоров глав государств было представлено решение российского президента о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расценивают произошедшее как саботаж договоренностей.

Поврежденный объект используется для перевалки нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Месяцем ранее, 17 февраля, Киевом была атакована нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в станице Кавказской, принадлежащая КТК. Станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации.

Наталья Решетняк