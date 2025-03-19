МО: атакой на нефтебазу на Кубани Киев пытался сорвать мирные инициативы США

В ночь на 19 марта, спустя несколько часов после завершения российско-американских переговоров, Киев атаковал объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская (Краснодарский край) с применением трех беспилотников самолетного типа. Удар был нанесен после решения президента России о временном прекращении ударов по энергетическим объектам Украины, заявили в Министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Поврежденный объект используется для перевалки нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате атаки произошло возгорание на площади 1,7 тыс. кв. м. Пожарные расчеты продолжают его ликвидацию.

Ранее, напомнили в Минобороны, 17 февраля, был атакован другой объект КТК — нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская». Тогда станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации.

В Минобороны России расценивают инцидент как попытку Киева сорвать мирные инициативы американской стороны. В военном ведомстве также сообщили, что в момент получения приказа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находилось семь российских ударных БПЛА, нацеленных на объекты ВПК в Николаевской области. По распоряжению ПВО РФ шесть дронов были сбиты расчетами ЗРПК «Панцирь», один — истребителем ВКС.

Вячеслав Рыжков