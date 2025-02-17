БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае подверглась атаке БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и угрозы разлива нефти нет, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Террористический акт был совершен с использованием семи беспилотных летательных аппаратов, которые были начинены не только взрывчаткой, но и металлическими поражающими элементами. Как рассказали в компании, атака была спланирована с определенным временным интервалом, чтобы не только нарушить функционирование объекта, но и вызвать жертвы среди оперативного персонала станции.

«Пострадавших среди персонала НПС не имеется. Оперативными слаженными действиями работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти»,— говорится в сообщении.

Все участники международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, были проинформированы о террористической атаке.

НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории РФ.

Алина Зорина