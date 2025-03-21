Bloomberg: Франция и Италия заблокировали новый пакет помощи Украине

Франция и Италия заблокировали предоставление Евросоюзом (ЕС) €5 млрд ($5,4 млрд) на закупку боеприпасов для Украины в 2025 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Планировалось потратить эти средства на покупку 2 млн артиллерийских снарядов.

По данным агентства, большинство из 27 стран-членов ЕС выступают за финансирования военной помощи, однако Франция и Италия «не торопятся брать на себя обязательства по конкретным финансовым объемам». Из-за этого закупка снарядов «будет сложной задачей», отмечает Bloomberg.

Как уточнили неназванные итальянские дипломаты, Италия и другие страны «запрашивают больше технических и финансовых подробностей». Они утверждают, что инициатива все еще находится в разработке. Власти Франции отказались комментировать информацию.

С февраля 2022 года Украина получила от ЕС €50 млрд военной помощи. Из них €20 млрд — в прошлом году. США за весь период выделили украинской стороне $66,5 млрд.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила ЕС создать фонд военной помощи Украине на сумму €20-40 млрд. Однако, по данным La Stampa, Италия, Франция, Испания и Португалия не готовы поддержать план госпожи Каллас. В этих условиях допускается снижение суммы помощи до €5 млрд.

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