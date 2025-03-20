La Stampa: четыре страны ЕС отвергли план Каллас о вооружении для Украины

Италия, Франция, Испания и Португалия не готовы поддержать план главы европейской дипломатии Каи Каллас об отправке оружия Украине на €40 млрд, пишет La Stampa. В этих условиях допускается снижение суммы военной помощи до €5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Дипломаты из шести стран в частном порядке раскритиковали план Каллас... Некоторые жаловались, что с ними не консультировались, в то время как другие были обеспокоены предложением основывать взносы на валовом национальном доходе»,— отметили в издании. La Stampa также привела слова Каи Каллас о том, что далекие от России государства не видят угрозы с ее стороны так явно, как «соседи».

На прошлой неделе госпожа Каллас предложила европейским партнерам создать фонд военной помощи Украине на сумму €20-40 млрд. План был встречен критикой со стороны ряда стран ЕС. Накануне, 19 марта, в Еврокомиссии (ЕК) обнародовали свой вариант поддержки Киева, рассмотрев включение его оборонной промышленности в европейскую.

Подробнее об инициативах ЕС — в материале «Ъ» «На белом глазу».