В Белгородской области три человека пострадали в результате атак БПЛА

Три мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ на машину и автобус в двух районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Двое пострадавших госпитализированы.

В Краснояружском районе дрон атаковал машину на участке дороги Графовка—Репяховка. Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Он сам обратился в больницу, госпитализация не потребовалась, уточнил господин Гладков в Telegram.

В Ракитянском районе беспилотник атаковал служебный автобус на дороге Святославка—Илёк-Кошары. Пострадала супружеская пара: у женщины минно-взрывная травма, ранения грудной клетки, руки и ноги, у мужчины — минно-взрывная травма, ранения лица, грудной клетки, живота и руки. Оба госпитализированы. В обоих случаях получили повреждения транспортные средства.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Сегодня ночью, 20 марта, над территорией региона сбили 22 БПЛА. Днем в результате атаки беспилотника ВСУ на служебный автомобиль на дороге Графовка — Репяховка в Краснояружском районе погиб сотрудник Росгвардии.