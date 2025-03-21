Электронную подпись подтвердят в МФЦ

Белый дом закрепил возможность оказания многофункциональными центрами (МФЦ) услуги по очной идентификации заявителей для получения усиленной квалифицированной электронной подписи в мобильном приложении «Госключ». Ранее такая опция действовала в отдельных центрах в пилотном режиме. Всего с помощью «Госключа» можно получить почти 500 госуслуг, требующих наличия у граждан электронной подписи. Из-за того что оказание новой услуги потребует дополнительных расходов, принятое правительством постановление предусматривает, что регионы подключатся к проекту добровольно, ориентируясь на готовность инфраструктуры и актуальный уровень спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, закрепляющее возможность МФЦ проводить очную идентификацию заявителей для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в мобильном приложении «Госключ». Пока такую услугу оказывают отдельные МФЦ и в пилотном режиме — соответствующий эксперимент стартовал в июле 2023 года и завершается уже 31 марта 2025-го. Как сообщили “Ъ” в Минцифры, сейчас получить сертификат УКЭП можно в МФЦ 76 регионов.

Поясним, что в приложении «Госключ» можно создать и использовать как сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП), так и УКЭП. Первый применяется, например, для подписания договоров связи, при получении ИНН или отправке декларации 3 НДФЛ. УКЭП используется в более высокорисковых операциях — например, при оформлении ипотеки или получении выписки из реестра плательщиков налогов. Всего с помощью «Госключа» можно получить почти 500 госуслуг, требующих электронной подписи.

Отметим, что инициатива «Мобильная электронная подпись» — один из приоритетных для правительства «цифровых» проектов (см. “Ъ” от 18 марта). В Белом доме рассчитывают, что число подписанных с помощью мобильного приложения документов к 2030 году вырастет в шесть раз (в 2024 году их было 11 млн).

По словам источника “Ъ” в правительстве, знакомого с ходом подготовки проекта постановления, изначально Минцифры хотело сделать выдачу сертификата УКЭП обязательной для МФЦ, но против этого выступили Минэкономики и Минфин, указав на появление дополнительных расходов, ложащихся на региональные бюджеты. Утвержденный правительством документ предусматривает, что оказание этой услуги для МФЦ не будет носить обязательный характер.

За последний год количество владельцев мобильной электронной подписи «Госключ» увеличилось в два раза, превысив 16 млн человек, сообщили “Ъ” в секретариате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко. «Наша задача в том, чтобы сделать получение этой услуги максимально удобным для граждан, предоставив возможность выбирать наиболее подходящий способ оформления — с использованием загранпаспорта, биометрии или лично в МФЦ. При этом для регионов не предусмотрен единый ключевой показатель эффективности по количеству выданных сертификатов»,— пояснили в секретариате. Регионы подключаются к проекту добровольно, ориентируясь на готовность инфраструктуры и актуальный уровень спроса на услугу.

Отметим, ее внедрение может поспособствовать популяризации сдачи биометрии среди населения. По данным Центра биометрических технологий, пока в Единой биометрической системе зарегистрировались 3 млн россиян. При этом эксперты неоднократно отмечали недоверие населения к биометрии, вызванное как боязнью утечки данных, так и опасением нарастающего контроля государства за частной жизнью граждан.

Венера Петрова