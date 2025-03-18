Цифровизации разметили трассу

Аппарат правительства определил контрольные точки и ключевые показатели эффективности участников нового этапа цифровизации госуправления — де-факто это «дорожная карта» процесса, призванная синхронизировать и скоординировать работы, обеспечивающие реализацию нацпроекта «Экономика данных» в интересах всей системы нацпроектов. Документ уже утвержден вице-премьером Дмитрием Григоренко, узнал “Ъ”, более 40 приоритетных цифровых инициатив, включая внедрение ИИ в госуправление и развитие антифрод-систем, «расписаны» на профильных заместителей главы Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко заранее нарисовал и разметил для подчиненных маршруты цифровизации в обход ошибок ее предыдущего этапа

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко заранее нарисовал и разметил для подчиненных маршруты цифровизации в обход ошибок ее предыдущего этапа

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко утвердил перечень из более чем 40 приоритетных проектов цифровизации, в их число вошли развитие единой биометрической системы, мобильной электронной подписи, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), антифрод-платформ и др. и ключевые показатели их эффективности (КПЭ), рассказали “Ъ” в секретариате чиновника. Речь идет о расширении применения уже используемого в госуправлении проектного подхода с определением измеримых контрольных точек, целевых результатов и сроков. Контролировать процесс будет закрепленный за каждым проектом ответственный заместитель главы Минцифры, проекты совместно выбирали вице-премьер и руководители министерства.

Например, для проекта «Искусственный интеллект» ключевым показателем эффективности стало число ИИ-решений, доступных для органов власти (в 2025 году — 3, до 2030 года — 24, из них 1 и 5 соответственно должны быть внедрены на портале госуслуг), число применяющих их органов власти должно вырасти с 2 до 60. Отдельные КПЭ — обеспечение доступных для регионов отраслевых ИИ-решений на базе федеральных платформ (в одной и пяти отраслях соответственно) и принятие постановления правительства об эксперименте по использованию ИИ в госуправлении (запланировано на 2025 год, до 2030 года ожидается подведение итогов эксперимента и создание модели оценки эффективности использования ИИ). К лету появится проектный офис — пока идет выбор опорной экспертной организации. Для единой биометрической системы же ключевыми показателями стали расширение перечня доступных сервисов, увеличение числа пользователей и сокращение срока регистрации биометрических данных в банках и мобильных приложениях вдвое за 2025 год.

Методы проектной работы впервые были развернуты правительством еще в ходе подготовки предыдущей генерации нацпроектов в 2016–2018 годах (см. “Ъ” от 17 ноября 2023 года) как способ обеспечить прозрачность операционных процессов одновременно и для исполнителей, и для руководителей, отмечают в секретариате господина Григоренко. «Способ уже доказал свою эффективность в контрольно-надзорной деятельности и ускорении работы госаппарата, показав высокие результаты, и теперь переносится в цифровую трансформацию госуправления, экономики и соцсферы»,— добавляет собеседник “Ъ”.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», с которого решено начать расширение проектного подхода, стартовал в 2025 году и должен учесть ошибки и недоработки прежнего нацпроекта «Цифровая экономика». «Экономика данных» должна создать новую цифровую инфраструктуру для последней генерации нацпроектов (см. “Ъ” от 6 декабря 2024 года), и установленные КПЭ, полностью соответствуя ее целям и задачам, должны быть сделаны более гибкими и практичными. «Главная цель не наказание, а четкое целеполагание, возможность мониторить ход реализации проектов и оперативно устранять возникающие риски»,— подчеркивают в секретариате чиновника. Отслеживать выполнение проектов в режиме реального времени власти будут посредством системы цифрового мониторинга, в правительстве Михаила Мишустина в последние годы она стала для чиновников привычной повседневностью.

Венера Петрова