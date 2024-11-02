Пенсии под «Госключ»

Финансовые власти собираются облегчить переводы пенсионных накоплений российскими гражданами как из Социального фонда России (СФР) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), так и между НПФ. Такие меры позволят увеличить ликвидность этих инструментов, а впоследствии применить новый подход для переводов по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Однако эксперты предупреждают о рисках агрессивного маркетинга и мисселинга в случае слишком сильного смягчения требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно опубликованному проекту постановления правительства, разработанному Минфином, россияне смогут подавать заявление о переводе пенсионных накоплений через портал «Госуслуги» с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП, «Госключ»). Это касается как переводов между СФР и НПФ, так и между НПФ. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 1 ноября. Таким образом, операции с пенсионными накоплениями должны упроститься, так как в настоящее время «необходимо лично обратиться в СФР или оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) для подписания заявления на портале госуслуг», отмечает ведомство.

По данным ЦБ, на 1 июля 2024 года объем пенсионных накоплений граждан в НПФ оценивался в 3,34 трлн руб. Количество застрахованных лиц превышало 36 млн человек. Активы ВЭБ.РФ, в которые он инвестирует пенсионные накопления граждан, оценивались на середину года в 2,37 трлн руб. На начало года он инвестировал накопления 37 млн российских граждан.

Некоторые пользователи могут столкнуться с техническими трудностями при использовании электронной подписи и «Госуслуг», особенно если они ранее не имели опыта с УНЭП, отмечают эксперты. Поэтому, по словам гендиректора НПФ Сбербанка Александра Зарецкого, переход может потребовать от россиян больше времени на изучение новых возможностей и условий, а со стороны НПФ — дополнительной разъяснительной работы. Однако в целом пользоваться порталом «Госуслуги» достаточно безопасно, после того как была введена двухфакторная идентификация, замечает глава комитета по информационной безопасности АРБ Андрей Федорец.

Вместе с тем таким образом Минфин не только повышает гибкость одной из частей системы обязательного пенсионного страхования (ОПС), но и расширяет возможность участия граждан в программе долгосрочных сбережений, считает Александр Зарецкий. По его мнению, следующим шагом можно было бы дать гражданам возможность переводить средства накопительной пенсии из системы обязательного пенсионного страхования сразу в ПДС. Упрощение процедуры волеизъявления — хорошая инициатива, но куда более эффективным стимулом для участия в ПДС стали бы финансовые преференции, отмечает гендиректор компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов.

ПДС предполагает возможность формировать накопления за счет собственных добровольных взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений. Договор с НПФ заключается на 15 лет. Досрочно воспользоваться средствами можно при достижении пенсионного возраста или при наступлении определенных обстоятельств. Программа предусматривает государственное софинансирование и страхование (см. “Ъ” от 27 сентября).

Такая инициатива могла бы повысить интерес к ПДС, куда россияне несут свои сбережения не слишком активно. По данным ЦБ, на конец сентября граждане заключили 1,23 млн договоров долгосрочных сбережений, по которым поступило 31,5 млрд руб. взносов и ожидается 6,1 млрд руб. средств софинансирования. Вместе с тем ранее президент РФ обозначил контрольную цифру по этой программе в 250 млрд руб. до конца этого года.

Однако широкое внедрение такой меры несет в себе и определенные риски. «Это может привести к повторению кампании мошеннических переходов с потерей гражданами инвестдохода»,— опасается собеседник “Ъ” в одном из НПФ. Кроме того, по его мнению, создаются риски мисселинга, которым будут заниматься новые игроки, вышедшие на рынок в этом году исключительно для агрессивного привлечения средств по ПДС (см. “Ъ” от 24 июня). Как указывает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, ранее отрасли удалось переосмыслить порочные практики массовых переходов (в десятых годах этого века была распространена практика, когда людей переводили без их ведома). Поэтому для более надежной защиты прав и данных граждан в НАПФ предлагают рассмотреть возможность внедрения усиленной квалифицированной электронной подписи «Госключ» с подтверждением заграничным паспортом с биометрией или через МФЦ.

Впрочем, в настоящее время при переходе от одного страховщика ОПС к другому «граждане в обязательном порядке получают уведомление о возможной потере средств», отмечают в Минфине. Соответственно, «они могут отложить переход и провести его в нужный период без потери накопленного дохода».

В Банке России не ответили на запрос “Ъ”.

Полина Трифонова, Юлия Пославская