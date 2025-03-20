ЦАХАЛ собирается расширить наземную операцию в секторе Газа

Израильская армия сообщила о расширении наземной операции в секторе Газа. Уточняется, что военная миссия затронет район Шабура в городе Рафах. Также ЦАХАЛ продолжит начатые операции в северной и центральной частях анклава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatem Khaled / Reuters Фото: Hatem Khaled / Reuters

«В рамках этой деятельности войска (Израиля.— “Ъ”) ликвидировали ряд объектов террористической инфраструктуры»,— говорится в сообщении в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что в течение последних часов ВВС Израиля занимаются ликвидацией подобных строений по всей территории Газы.

В понедельник, 17 марта, Израиль возобновил военные действия в секторе Газа после двух месяцев перемирия с палестинским движением «Хамас». Целью ударов израильские власти назвали командиров «Хамаса». По последним данным, с 18 марта в Газе погиб 591 человек, более 1 тыс.— пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армия Израиля спустилась на землю».