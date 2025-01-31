Кафе, пожалуйста

Растущие стартовые расходы, дефицит помещений и уже насыщенный рынок повлияли на открытие в Москве новых ресторанов, кафе, пабов, баров. За весь 2024 год в центре столицы, где традиционно работают целые гастрономические кластеры, открылось около 200 таких заведений, что на четверть меньше, чем годом ранее. Одновременно снижается (на 21%) и число закрытий ресторанов, кафе, пабов в центре Москвы: рынок стабилизируется, поясняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 2024 году на центральных улицах Москвы открылось 200 новых заведений общепита, что на 26% меньше год к году, подсчитали в консалтинговой компании NF Group по запросу “Ъ”. Из них 104 ресторана, 44 кофейни, 29 баров и пабов, 11 фастфуд-точек, восемь пекарен и кондитерских, четыре столовых и закусочных, уточнили аналитики.

Одним из сдерживающих факторов для открытия новых заведений стал дефицит свободных помещений. По итогам прошлого года зафиксирован минимальный за последние пять лет уровень вакантных площадей, подходящих в том числе для операторов общепита,— 7,7%, что на 0,3 процентного пункта меньше год к году, отмечает директор направления «стрит-ритейл» NF Group Ирина Козина. По ее словам, в прошлом году 31% сделок по аренде помещений стрит-ритейла в Москве пришелся как раз на операторов заведений общепита, 24% — на магазины.

Снижение числа новых открытий заведений общепита связано в первую очередь с значительным подорожанием стоимости запуска, отмечает управляющий директор ГК «Шоколадница» Олег Подгорный. Продукты дорожают, арендные ставки и оплата труда растут, сохраняются проблемы с привлечением персонала, добавляет директор инфраструктурного ритейла консалтинговой компании CORE.XP Анастасия Файзиева. В январе—сентябре 2024 года число вакансий в сфере общепита выросло на 28% год к году, следует из подсчетов сервиса HeadHunter и сети «Крошка-картошка». Сейчас, по их оценкам, отрасли недостает около 30 тыс. работников.

Текущие ставки по кредитам по 25%, по словам директора по развитию франчайзинговой сети ресторанов «Якитория» Александра Муратова,— «неподъемная ноша для ресторанного бизнеса». Предприниматели понимают, что риск остаться в убытке очень высок, поэтому одни занимают выжидательную позицию, другие вовсе отказываются от идеи открывать новый ресторан, говорит он. Часть бизнесменов, кто потенциально мог бы инвестировать в открытие ресторанов, предпочитают направлять свободные средства на банковские вклады с текущими высокими ставками. «Вероятность потерять свои деньги при открытии заведений общепита велика, а у депозитов — гарантированная доходность»,— поясняет гендиректор RestCon Елена Перепелица.

Другим сдерживающим фактором является насыщенность столицы ресторанами разного формата, полагает Александр Муратов. Предложение порой опережает спрос, а конкуренция очень высока. Хотя в прошлом году рестораторам удалось привлечь больше покупателей. По подсчетам оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в 2024 году число чеков в заведениях общепита Москвы выросло на 5% год к году. Это меньше, чем в целом по России, где трафик посетителей заведений общепита вырос на 7%, уточнили аналитики.

Несмотря на ряд негативных факторов, число закрытий ресторанов, кафе, пабов и т. д. в центре Москвы в 2024 году также снизилось — на 21%, до 140 точек, следует из подсчетов NF Group. Ресторанный бизнес стал более стабильным после череды кризисов, считает Олег Подгорный. По словам Елены Перепелицы, последние три года было невысокое количество открытий, а именно на первые годы жизни заведения приходится наибольшее количество закрытий.

Олег Подгорный считает, что в 2025 году число новых открытий продолжит снижаться из-за дорогого финансирования. На динамику повлияет и дефицит доступного предложения. Ирина Козина ожидает, что открытие новых заведений в центре Москвы будет происходить за счет ротации арендаторов.

Дарья Андрианова