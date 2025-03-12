Рестораторов не поддержали праздники

Московским заведениям общепита не удалось зафиксировать существенный рост трафика в преддверии и во время Международного женского дня. Количество заказов в ресторанах и кафе на неделе 3–9 марта сократилось на 12% год к году. Это может быть связано с отсутствием в этом году дополнительного выходного дня и пришедшимся на праздничную неделю периодом религиозных постов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Количество заказов в расположенных в торговых центрах Москвы заведениях общепита на неделе 3–9 марта упало на 12% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Негативный тренд аналитики связывают с меньшим числом свободных дней: в прошлом году на 8 Марта россияне отдыхали три дня.

Непосредственно на выходных 8–9 марта 2025 года среднесуточное число заказов в кафе и ресторанах выросло на 2% год к году, отмечают в Focus Technologies.

Средний чек при этом увеличился на 10%, что, по данным аналитиков, позволило операторам заведений общепита добиться роста среднесуточной выручки на выходных на 19% год к году.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев замечает, что более краткосрочные выходные на 8 Марта в этом году могли привести к снижению числа туристических поездок. Количество бронирований в отелях на 8 Марта год к году действительно сократилось, отмечали ранее участники туристического рынка (см. «Ъ» от 6 марта).

Директор по развитию «Ясно Рестораны» (бренды «Хочу Пури» и «Горячий цех») Ирина Измайлова говорит, что для ее объектов выручка увеличилась на 10% год к году, а средний чек — на 2%. Директор по развитию франчайзинговой сети ресторанов «Якитория» Александр Муратов говорит, что траты в заведениях 8–9 марта выросли в среднем на 10%, в то время как количество заказов осталось на уровне прошлого года.

Александр Муратов замечает, что традиционно 14 февраля и 8 Марта — оживленный период для ресторанного рынка. «Эти три недели весь бизнес живет в условиях высокого трафика в ресторанах, повышенного спроса на доставку и получает наибольшую выручку, чем за любой другой период в течение года»,— настаивает он. Но госпожа Измайлова обращает внимание на то, что 8 Марта в этом году выпало на постную неделю. Период совпал и с месяцем рамадан у мусульман, когда прием пищи также ограничен.

Трафик торговых центров на неделе 8 Марта показал схожую динамику.

В Москве mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) на неделе 3–9 марта сократился на 3% год к году.

Среднедневная посещаемость на выходных показала прирост на 5% год к году. Относительно предыдущей непраздничной недели посещаемость торговых объектов Москвы 3–9 марта выросла на 13%, 8–9 марта — на 17%.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова