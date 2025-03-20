Количество поставщиков бортового питания в Пулково может сократиться до одного

В петербургском аэропорту Пулково может остаться только одна компания, которая предоставляет бортовое питание, сообщает «Фонтанка».

Питание на борт самолетов поставляли сразу три компании: «дочка» «Аэрофлота» «Аэромар», «Транспит» и «Флай Сервис». «Транспит» занимал 60% от всех поставок, обслуживая авиакомпанию «Россия», которая базируется в Пулково. Оставшиеся 40% почти поровну делили между собой две другие компании. Общая сумма контрактов со всеми поставщиками составляла 2,5 млрд руб.

Оператор Пулково АО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) 17 марта отправил сообщение «Транспит» и «Флай Сервис» о разрыве отношений с ними через два месяца. В мае, как объяснили в Пулково, вступает в силу постановление правительства РФ, согласно которому проводить досмотр комплектов приготовленной еды будет возможно только на территории аэропорта. Цех «Аэромара» по приготовлению бортового питания находится на территории Пулково, у двух других компаний цеха находятся за пределами терминала.

Тем не менее ВВСС в конце февраля разослала письмо поставщикам, что в дальнейшем осмотр питания, поставляемого из-за пределов зоны транспортной безопасности, может осуществляться на пунктах досмотра № 4 и № 8. Однако пункт № 4 находится во владении авиакомпании «Россия», и им пользуется «Аэромар», а пункт № 8 находится на территории АО «Грузовой терминал "Пулково"», который не имеет отношения к ВВСС.

Таким образом, «Транспит» и «Флай Сервис» должны сами найти способ поставки питания на борт, соответствующий новому закону. Тем временем «Россия» уже сменила прошлого поставщика на «Аэромар», из-за чего авиакомпания задержала часть рейсов в Москву, а другую часть отправила без бортового питания.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Red Wings и «Белавиа» будут выполнять транзитные рейсы из Белоруссии в РФ и Казахстан. Договоренность начинает действовать на билеты, приобретенные после 18 марта.

Кирилл Бевзюк